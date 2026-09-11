Wardogs verkauft sich an Tag 1 über eine Million Mal, ein Drittel von ihnen sprengt zum Start prompt die Server 

Seit dem 10. September 2026 um 18:00 Uhr können Spieler in die Early-Access-Phase von Wardogs reinschauen. Der Shooter zieht massig Spieler an, teilweise sogar zu viele.

Wie viele Spieler zocken aktuell gerade Wardogs? Der Ansturm auf den Shooter war zum Release-Tag immens. Es gab so viele Probleme, dass viele Spieler gar nicht erst reinkamen und die Server in die Knie gezwungen wurden. Unser Live-Ticker hat das ganze Spektakel. begleitet.

Laut dem CEO von Entwickler Bulkhead, Joe Brammer, sollen über eine Million Einheiten des Spiels zum Early-Access-Start verkauft worden sein (zu lesen auf IGN). Auf SteamDB ist zu sehen, dass zum Maximum der Spielerzahlen über 340.000 Gamer zeitgleich eingeloggt waren.

Vermutlich wäre die Zahl noch höher gewesen, wenn es nicht die eingangs erwähnten Server-Probleme gegeben hätte. Denn dann hätten noch mehr von den eine Million Spielern auf den Servern den Shooter genießen können.

Da der Peak der Spielerzahl erst vor 6 Stunden erreicht wurde, können wir davon ausgehen, dass diese Zahl in den kommenden Tagen und Wochen womöglich noch mal übertroffen wird.

Video starten Militär-Shooter WARDOGS zeigt in neuem Trailer Gameplay und die verschiedenen Elemente des Spiels Autoplay

Wardogs kommt ausgeglichen an

Was sagen Spieler zum Shooter? Aktuell wurden 24.402 Rezensionen auf Steam abgegeben. Wardogs kommt dabei auf eine Wertung von 64 % positiven Reviews, was einer ausgeglichenen Wertung entspricht.

Dabei fällt auf: Das eigentliche Gameplay wird von vielen gefeiert, doch die technischen Probleme sorgen zeitgleich für viel Frust.

Besonders gelobt wird der Umstand, dass man Ausrüstung mit Ingame-Geld kaufen muss. Dass diese beim Tod verloren geht, würde für echte taktische Tiefe sorgen. Auch die Schussmechaniken und der Fokus aufs Teamplay werden positiv hervorgehoben.

Dagegen stehen der gestrige katastrophale Launch und die extremen Warteschlangen. Die kamen bei den Wartenden alles andere als gut an. Zudem seien viele Spieler sauer, dass Streamer das Privileg hätten, diese Warteschlangen zu umgehen, und normale zahlende Spieler nicht ins Spiel kämen.

Außerdem sei der Shooter nichts für Casual-Gamer. Wer actionreiche und schnelle Shooter sucht, sei bei Wardogs falsch. Auch der Preis von 40 € für einen Early-Access-Titel sei für viele zu happig.

Habt ihr bereits in Wardogs reinschauen können? Wie ist eure Erfahrung mit dem Shooter? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Solltet ihr es auf die Server geschafft haben, ist euch vielleicht eine bestimmte Munitionsart aufgefallen, die erst einmal ziemlich sinnlos klingt. Doch sie hat das Faustdick hinter den Ohren und ist extrem mächtig: Ein Item in Wardogs klingt absolut sinnlos, dabei ist es extrem mächtig