Wardogs Server-Status: Warteschlangen und Fehlercodes im Live-Ticker

20:00 Uhr

Währenddessen wird Wardogs auf Steam von negativen Rezensionen geflutet. Von den über 5.000 Bewertungen fallen aktuell gerade einmal 39 % positiv aus, was vor allem an den ewig langen Warteschlangen und den fälschlicherweise verteilten Permabanns liegt.

19:55 Uhr

Auf Reddit berichten mehrere Spieler, dass sie direkt nach dem Spielstart gebannt wurden. Die Entwickler sind sich des Problems jedoch bewusst und erklären auf Discord, dass eine kleine Gruppe von Spielern fälschlicherweise beim Server-Beitritt gebannt werde. Ursache ist ein Fehler bei der FirstLook-Verknüpfung, der vor allem Teilnehmende der ersten Tests trifft. Ein passender Fix soll in Kürze erscheinen.

19:50 Uhr

Es scheint sich etwas zu tun. Auf Twitch sieht man in der Wardogs-Kategorie nicht mehr nur Warteschlangen in den Vorschaubildern.

Und im Discord von Wardogs schreibt das Team: „Wir sehen, dass langsam mehr Spieler in die Matches nachrücken – danke für eure Geduld! Die Spieleranzahl auf den Servern steigt, während die Warteschlange nach und nach abgearbeitet wird.“

Kommt ihr mittlerweile ins Spiel?

19:45 Uhr

Wir sind drin! Zumindest berichtet Dariusz, dass er es tatsächlich ins Spiel geschafft hat.

19:39 Uhr

Ich würde lieber mal etwas Positives schreiben, aber das wird offenbar erst einmal nichts. Nachdem der Kollege bereits auf Position 15.000 angekommen ist, kam erneut eine Fehlermeldung rein. Das scheint also der aktuelle Loop zu sein, in dem wir uns befinden. Immerhin wird die neue Warteschlange nach dem Neustart jedes Mal ein wenig kürzer – aktuell 180.000. Und ihr so?

19:33 Uhr

Wir hängen weiterhin in Warteschlangen fest. Dariusz hatte eben schon die Hoffnung, dass es vorangeht, wurde dann aber von einer Fehlermeldung und einem Crash rausgeworfen, um dann wieder auf Position 284.000 zu starten.

Währenddessen steigen auch die Zuschauerzahlen auf Twitch kontinuierlich an. Dort schauen jetzt über 330.000 Leute dabei zu, wie andere Wardogs spielen … oder eher in Warteschlangen hängen.

19:25 Uhr

Nach der langen Warteschlange erwartet die Spieler leider kein Start ins Game, sondern eine Fehlermeldung. Dort heißt es: „Die Authentifizierung bei den Online-Diensten ist fehlgeschlagen.“

Ein kleiner Lichtblick: Danach geht die Queue laut unserem Kollegen Dariusz deutlich flotter. Er rutschte direkt auf 217.000.

Und auch die Entwickler wissen Bescheid und kümmern sich um das Problem. Auf dem offiziellen Discord heißt es: „Wir werden diese Warteschlange leeren. Alle, die sich derzeit in der Warteschlange befinden, um sich ins Spiel einzuloggen, werden gekickt. Danke für eure Geduld @alle. Das sollte helfen, die Situation zu verbessern. Wir halten euch so gut wie möglich auf dem Laufenden.“

19:20 Uhr

Wer sich noch keine Twitch-Drops zu Wardogs abgeholt hat, kann dies noch bis zum 14. September nachholen. Dafür sucht ihr euch einfach einen Streamer aus, der in der Wardogs-Kategorie auf Twitch streamt und schaut 30 Minuten für den ersten Drop zu. Für den zweiten Drop müsst ihr ein Abonnement für einen der Kanäle kaufen.

Auf Twitch schauen Streamern gerade übrigens mehr als 326.000 Leute in der Wardogs-Kategorie zu.

19:10 Uhr

Einen guten Abend wünsche ich (Nicole) euch! Ich würde euch auch viel Spaß beim Zocken wünschen, aber bis das möglich ist, scheint es noch zu dauern. Wie die Kommentare zu unserem Live-Ticker zeigen, hängen einzelne von euch noch in langen Warteschlangen – selghammer sogar auf Platz 347.000.

Wir bleiben dran und versorgen euch zwischendurch mit Infos.

18:59 Uhr

Dariusz ist mittlerweile auf Platz 118.000 angekommen. Ich übergebe den Ticker jetzt an meine liebe Kollegin Nicole, weil ich dringend etwas zu essen brauche, sie hält euch weiter auf dem Laufenden!

18:56 Uhr

Zu welcher Altersgruppe zählt ihr euch eigentlich? Auf Reddit wird nämlich heiß diskutiert, für wen Wardogs eigentlich ist:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Wardogs ist perfekt für Gamer-Dads, belohnt eher sie als junge Zoomer mit schnellen Reflexen von Alexander Mehrwald

18:52 Uhr

Auf Twitch berichten einige von Queue-Plätzen um die 348.000…wer bietet mehr?

18:49 Uhr

Auf X.com teilen die Entwickler:

„Derzeit strömen die Spieler nach und nach auf die Server, während wir die Kapazitäten schrittweise ausbauen.

Allerdings stehen immer noch Tausende in der Anmeldewarteschlange.

Derzeit gilt eine Zugangsbeschränkung, und wir arbeiten direkt mit Valve zusammen, um dieses Problem zu beheben und unsere Zugangsbeschränkung an die von größeren Titeln anzupassen.“

18:46 Uhr

Zur Überbrückung eine Anekdote von Dariusz am Rande:

„Es gibt auch schon wieder Cheater. Bin beim Warten in nem Twitch-Stream und da kam gerade die Ingame-Meldung, dass ein Spieler für Cheating vom Server gebannt wurde.“

18:43 Uhr

Mittlerweile ist Dariusz als unser Höchster in der Reihe bei knapp 128.000 angekommen. Es scheint also schneller zu werden.

Auf Reddit berichten Leute weiter von Fehlermeldungen. Jemand teilt auch seinen „Highscore“-Warteplatz mit 270.345.

18:39 Uhr

Die Zahlen in der Warteschlange zeigen sich zäh und sinken nur kleckernd. Dariusz ist derzeit bei knapp 142.000.

Die Spielerzahlen auf Steam steigen derweil weiter an und stehen nun bei 257.477 gleichzeitigen Spielern. Erreichen wir noch die 300.000?

18:33 Uhr

Es geht langsam voran. Kollege und Shooter-Enthusiast Dariusz hat sich zumindest schon mal Platz 147.995 erkämpft.

Solltet ihr übrigens den Fehler angezeigt bekommen, dass euer Konto eingeschränkt wurde, ist das ein bekanntes Problem und hängt vermutlich mit FirstLook zusammen. Bei den ersten Kollegen scheint das aber behoben zu sein.

18:28 Uhr

Auf Discord kam nun die Meldung der Entwickler:

„Derzeit befinden sich Tausende von Spielern in der Anmeldewarteschlange, die nach und nach ins Spiel und auf die Server gelangen, sobald diese ihre Kapazität erhöhen.

Allerdings werden einige Spieler ans Ende der Warteschlange verschoben – wir entschuldigen uns aufrichtig dafür. Die Resonanz ist viel, viel größer als bei der Beta.

Bitte habt noch etwas Geduld, während wir diese Probleme beheben. Wir werden alles daran setzen, euch alle so schnell wie möglich ins Spiel zu bringen.“

18:26 Uhr

Es plagen uns noch immer Fehlermeldungen und eine Warteschlange des Todes. Wir sind nun auf Platz 165.925. Und ihr so?

18:22 Uhr

Die Spielerzahlen allein auf Steam schnellen in die Höhe und stehen gerade bei fast 200.000 Spielern.

18:16 Uhr

Die Server sollten offen sein, aber viele – inklusive uns – hängen nicht nur in Warteschlangen, sondern bekommen auch Fehlermeldungen. Derzeit scheint es so, als würden die Server noch Probleme haben.

Wir bleiben für euch dran und schauen, was geht.

Habt ihr auch Fehlermeldungen oder sogar Lösungen gefunden? Schreibt es uns in die Kommentare!