Unzufrieden mit Warcraft 3: Reforged? Blizzard erlaubt euch, das Spiel zurückzugeben. Das hatte aber auch lange gedauert.

Der Release von Warcraft 3: Reforged war nicht weniger als ein Desaster. Käufer und Vorbesteller sind schwer enttäuscht über den Zustand von Blizzards erneuertem Echtzeit-Strategiespiel und haben jede Menge Kritik vorzubringen. Neben gestrichenen Features wurde den Entwicklern hier auch Irreführung und „False Advertising“ vorgeworfen. Jetzt ging Blizzard indirekt auf all diese Beschwerden ein und erlaubt den Spielern im großen Stil, das Spiel zurückzugeben und sich den Kauf erstatten zu lassen – ihr bekommt also einen Refund.

Ein erstes Feedback zum Stand des Spiels gab es von Blizzard auch schon.

Welche Regeln wurden gelockert? Eigentlich gibt es bei Blizzard bestimmte Regel, wenn man Produkte zurückgeben möchte, sofern keine gesetzlichen Sonderregeln in einem Land gelten. So darf der Kaufzeitpunkt nicht schon weit in der Vergangenheit liegen und der Nutzer darf ein Spiel nicht länger als ein paar Stunden gespielt haben.

Diese Regeln hat Blizzard nun gelockert. Es ist möglich, Warcraft 3: Reforged ohne große Probleme zurückzugeben. So heißt es auf der offizielen Webseite:

Blizzard steht zur Qualität der Produkte und seiner Dienste. Normalerweise setzen wir Begrenzungen, wann ein Spiel zurückgegeben werden kann, basierend auf der Zeit seit dem Kauf oder ob das Spiel verwendet wurde. Dennoch wollen wir den Spielern von Warcraft III: Reforged die Möglichkeit einer Rückgabe gewähren, wenn sie der Meinung sind, dass das Spiel nicht die Erfahrung liefert, die sie wollten. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, Rückgaben fürs erste auf Anfrage zuzulassen.

Wie kann man Warcraft 3: Reforged zurückgeben? Wer Warcraft 3: Reforged auf seinem Battle.net-Account registriert hat, muss einfach diese Support-Seite von Blizzard aufrufen und den Schritten folgen. Damit kann man eine Rückgabe recht problemlos einleiten.

Blizzard änderte seinen Kurs: Kurz nach dem Release von Reforged zeigte sich Blizzard eher uneinsichtig. Viele „Refund-Anfragen“ wurden abgewiesen und Beiträge, die den Vorgang eines garantierten Refunds beschrieben, wurden aus den offiziellen Foren gelöscht. Seit ein paar Tagen ist Blizzard nun offener mit den Refunds und hat dies heute offiziell bestätigt.

Macht ihr aus Warcraft 3: Reforged nun auch Warcraft 3: Refunded? Oder hofft ihr, dass die Patches das Spiel noch verbessern werden?