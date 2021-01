Wir möchten wissen: Wann ist ein MMO für euch tot?

Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, den 28. Januar um 12:00 Uhr. Sie wird im Anschluss hier bei MeinMMO ausgewertet. Gerne könnt ihr uns zusätzlich zur Wahl noch eure Meinung in die Kommentare schreiben und so einen Beitrag zum Artikel leisten.

So stimmt ihr ab: Nun liegt es an euch, uns eure Meinung zum Thema abzugeben. Ab wann zählt ein MMO für euch als tot? Im folgenden Umfrage-Tool warten auf euch 5 Antwortmöglichkeiten.

Andere Spiele, die eine viel kleinere Zahl von Spielern unterhalten als die World of Warcraft, gelten jedoch quicklebendig, ohne das es darüber große Diskussionen gäbe. Es gibt sogar Spiele, die bekamen jahrelang kein oder kaum Updates, doch ihre treuen Spielern klammern sich an ihnen fest, wie etwa bei Guild Wars 1, Allods Online oder RIFT.

Fast genauso alt wie diese Spiele ist die Diskussion darüber, wann ein Spiel als „tot“ gilt. So wurde World of Warcraft schon dutzende Male als tot bezeichnet, dabei ist es noch immer das stärkste MMORPG überhaupt.

