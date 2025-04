V-Tuberin fühlt sich von Twitch diskriminiert, sagt, sie wurde nur wegen eines Bikinis gebannt, der gar nicht so schlimm sei

Neues Spiel auf Steam sieht aus wie The Walking Dead mit Cowboys, wird in der Demo zu 93 % positiv bewertet

In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Trymacs will damit angeben, wie viel seine Pokémon-Karten wert sind, doch eine Firma will ihm nicht helfen

Mit diesen Beispielen versuche sie nicht andere VTuber in den Dreck zu ziehen. Sie will nur klarmachen, dass Twitch seine eigenen Regeln nicht wirklich befolgt. Sie fühlt sich aufgeschmissen, da es ein Spiel sei, bei dem ständig die Regeln geändert werden würden und sie so die Regeln gar nicht mehr kennt.

Sie ist der Meinung, im Vergleich zu dem, was andere VTuber auf der Plattform streamen, sei ihr Fehltritt (und der Bikini), nicht so schlimm gewesen. Dafür nennt sie Beispiele:

Twitch schickte ihr danach eine E-Mail, in der man erklärte, dass die Streamerin „wegen unangemessener Kleidung“ für 24 Stunden gesperrt worden sei. In ihrem Stream trug ihr Charakter kurz hintereinander einen Bikini und einen Badeanzug, die, wie sie selbst zugibt, ziemlich sexy waren.

Wie kam es zu dem Bann? VTuberin Ana Valens streamte am 9. April 2025 normal auf Twitch, als sie plötzlich nicht mehr auf ihren Chat zugreifen konnte. Ihr Programm OBS stoppte den Stream automatisch, was die Streamerin mit Verwunderung zurückließ.

Trymacs will damit angeben, wie viel seine Pokémon-Karten wert sind, doch eine Firma will ihm nicht helfen

Twitch-Streamerin verrät, was wirklich hinter den tollen Deals von Kick steckt, die angeblich so viel Geld bringen

Dieser Charakter passt sich ihren Bewegungen an, während sie mit ihrer eigenen Stimme ganz normal spricht. Diese Art von Streamer nennen sich VTuber und die Szene ist weit verbreitet. Im Normalfall zeigen VTuber nicht ihr Gesicht, was viele Gründe haben kann, wie Schüchternheit oder auch der Schutz der eigenen Privatsphäre.

Was ist das für eine Streamerin? Es handelt sich um die Streamerin Ana Valens, die auf ihrem Twitch-Kanal acvalens über 1.000 Follower hat und durchschnittlich 12 Zuschauer begeistert (via sullygnome ). Sie spielt Shooter, wie VALORANT oder Deadlock, zeigt aber nicht ihr Gesicht, sondern hat einen eigenen Anime-Charakter.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to