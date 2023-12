Vor 50 Jahren verkaufte Schweden 1.000 Autos an Nordkorea – Bis heute wartet man auf 300 Millionen Euro

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In Nordkorea fand man den Vorschlag großartig: Denn von einer Aufnahme diplomatischer und wirtschaftlicher Beziehungen hätte Nordkorea stark profitiert und wäre nicht mehr so stark isoliert gewesen.

Was war das für ein Abkommen? Im Jahr 1974 schloss der europäische Staat Schweden einen Deal mit dem Land Nordkorea ab. In den 70er-Jahren ging es Nordkorea wirtschaftlich erstaunlich gut und der Staat war noch nicht so extrem isoliert wie heute.

In Schweden wartet man seit 1974 darauf, dass Nordkorea seine Rechnungen bezahlt. Mittlerweile wartet man auf 300 Millionen Euro. Grund dafür sind 1.000 Autos, die man an den Staat verkaufte.

