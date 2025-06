Ein Team in Counter-Strike gewinnt jedes wichtige Turnier, ist unaufhaltsam – Verliert gegen die Außenseiter, die gar nicht hätten antreten sollen

Strahlung in Dune: Awakening – So wirken sich die toxischen Zonen aus und das könnt ihr dagegen tun

BESTIA hatte allerdings Probleme mit den Visa für die Spieler und konnte diese nicht bis zu einem festgelegten Zeitpunkt bei den Turnierveranstaltern vorlegen. Diese verkündeten dann auf X , dass BESTIA deshalb nicht am Austin Major teilnehmen werde und Legacy als zweitplatziertes Team der Region an ihrer Stelle nachrücke.

Am ersten Spieltag der dritten Phase spielte Team Vitality in einem Best-of-1 auf der Map „Inferno“ gegen das brasilianische Team „Legacy“ – und verlor überraschend. Legacy gewann deutlich mit 13:3.

Was ist jetzt beim Austin Major passiert? Beim Austin Major 2025 läuft aktuell „Stage 3“, das ist die dritte und vorletzte Phase des Turniers. Hier treten insgesamt 16 Teams aus verschiedenen Regionen gegeneinander an. Die 8 besten Teams qualifizieren sich für die Playoffs.

In den vergangenen Monaten konnte Team Vitality 30 LAN-Matches am Stück gewinnen, was die zweitlängste Siegesserie in der Geschichte des Shooters ist. Außerdem gewann das Team zuletzt alle wichtigen Turniere:

Was ist das für ein unaufhaltsames Team? In Counter-Strike 2 gilt Team Vitality derzeit als das beste Team des Spiels. Das Line-up bestehend aus apEX, ZywOo, ropz, flameZ und mezii wirkte für viele Fans des E-Sports nahezu unaufhaltsam.

In Counter-Strike 2 hat gerade ein Außenseiter den Top-Favoriten besiegt. Der erlitt die erste Niederlage nach 30 Siegen am Stück.

