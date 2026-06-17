Ein Vater sagt: Valve hat ihm ein neues Case für sein Steam Deck geschickt, nachdem sein Baby auf das alte Modell gekotzt hat

Ein Vater möchte ein neues Case für sein Steam Deck kaufen, weil sein Kind die Hülle ruiniert hat. Valve hilft ihm großzügig bei seinem ärgerlichen Problem.

Der Nutzer berichtet auf Reddit, dass sein neugeborenes Kind auf sein offizielles Case von seinem Steam Deck gekotzt habe. Doch er wollte sich keine Hülle von einem Drittanbieter kaufen und fragte daher beim Steam-Support, ob er sich eine Hülle nachkaufen könne. Denn er findet die offizielle Hülle laut eigener Aussage besser als die Alternativen.

Offiziell bietet Valve nicht die Möglichkeit an, im Steam-Shop nur das Case für das Steam Deck nachzubestellen. Ihr könnt dort nur das Steam Deck inklusive Hülle bestellen und hier hat Valve den Preis für das Steam Deck drastisch erhöht.

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Vater fragt nach Kaufoption, bekommt stattdessen kostenloses Case zugeschickt

Der Vater wurde jedoch positiv überrascht, denn Valve bot ihm keinen Neukauf, sondern direkt einen kostenlosen Ersatz für ein offizielles Case an. Der Nutzer hat an seinen Post einen Screenshot von dem Chat mit dem Support angehängt, wo man die Reaktion Valves sieht und schrieb dazu:

Valve hat einen Kunden fürs Leben gewonnen. Ich habe den Support angeschrieben, in der Hoffnung, eine neue Hülle kaufen zu können, und das ist die Antwort, die ich vom Support erhalten habe.

Ob die Story wahr ist, können wir nicht bestätigen. Es passt aber in das positive Gesamtbild, welches Spieler von Steam/Valve und dessen Kundensupport haben. Denn der Support von Steam hilft regelmäßig frustrierten oder hilflosen Spielern aus der Klemme.

In einem Fall löschte etwa ein Spieler alle Spiele aus seinem Steam-Account, aber der offizielle Support konnte ihm schnell dabei helfen, an seine Spiele zurückzukommen.

Obwohl man die Geschichten der User nicht überprüfen kann, merkt man an der Resonanz zu dieser Support-Geschichte, dass der Steam-Support einen ziemlich guten Ruf hat. Und wenn selbst der Support nicht reicht, muss man sich eben bei Gabe Newell melden: Spieler wartet tagelang auf den Steam-Support, schreibt direkt an Gabe Newell, bekommt prompt Hilfe