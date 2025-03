In neuem Spiel auf Steam habt ihr das Schicksal einer ganzen Stadt in der Hand, dabei seid ihr eigentlich das Monster

In diesem Spiel auf Steam werdet ihr zu einem Monster, das die Nacht in Seattle beherrscht und Entscheidungen für das Schicksal der Stadt trefft.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um das Spiel Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, der neueste kommende Teil der „Vampire: The Masquerade“-Reihe. Das erste Spiel, Vampire: The Masquerade – Redemption erschien im Jahr 2000, es folgte Vampire: The Masquerade – Bloodlines in 2004 und schließlich Vampire: The Masquerade – Justice.

Der zweite Bloodlines-Teil soll noch dieses Jahr herauskommen. Das Spiel ist soweit fertig, die Entwickler konzentrieren sich nun auf die Performance und mögliche Bugs. Das Releasedatum ist im Oktober 2025.

Entwickelt wird das Spiel von The Chinese Room und gepublished von Paradox Interactive.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 anschauen:

Ihr seid das Monster

In Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (auf Steam) gehört ihr nicht zu den Guten. Ganz im Gegenteil: Ihr seid eine uralte Vampir-Ahnin, die nachts in Seattle Angst und Schrecken verbreitet. Dabei müsst ihr selbstverständlich Blut trinken und das Leben Unschuldiger beenden, um zu überleben.

Ihr habt übernatürliche Fähigkeiten und könnt einen Clan wählen, die zu eurem Spielstil passen. Schleicht ihr lieber oder geht in den offenen Kampf? Eure Schnelligkeit lässt euch Wände hochflitzen und euren Gegner einen schnellen Tod verpassen.

Dabei solltet ihr aber nie euer wahres Gesicht preisgeben und euer Dasein als Monster offen ausleben. Zunächst verfolgt euch die Polizei, aber ihr seid auch nicht das einzige Monster, das auf den Straßen von Seattle nachts unterwegs ist.

Außerdem müsst ihr Entscheidungen treffen, die über das Schicksal von Seattle bestimmen. Die Stadt befindet sich in einem offenen Krieg. Stellt ihr euch auf die Seite der Vampire oder seid ihr ein Rebell?

Gibt es bereits erste Stimmen dazu? Der PCGAMER-Redakteur Fraser Brown konnte seine eigene frühe Kopie des Spiels bekommen. Er beschreibt das Spiel als eine „untote Machtfantasie“, die er „unbedingt wieder spielen möchte“ (via PCGAMER).

Insgesamt fällt das Review sehr positiv aus, die einzigen Makel seien wohl die unpolierten Animationen und die offene Welt Seattle. Diese scheint noch etwas ruhig zu sein und unbelebt zu wirken.

Mit dem Release im Oktober 2025 haben die Entwickler noch genügend Zeit, das Spiel zu optimieren. Falls ihr euch bis dahin die Zeit vertreiben wollt und wenn ihr Lust auf noch mehr Vampir-Spiele habt, dann könnte das Spiel Cabernet etwas für euch sein: Neues Vampir-Spiel stillt euren Blutdurst nach einer richtig guten Story