Macher hinter erfolgreichem Steam-Hit gibt zu, dass sein Spiel keine Story hat – Wird trotzdem verfilmt

2022 war Vampire Survivors auf Steam ein gigantischer Erfolg. Danach sprossen unzählige ähnliche Spiele des Genres aus dem Boden. Viel Story gibt es in diesen Spielen nicht. Wie der Entwickler jetzt aber bestätigt hat, kommt ein Film zum Spiel. Und das, obwohl er selbst sagt, sein Spiel habe keine Story.

Was ist Vampire Survivors? 2022 veröffentlichte der Solo-Entwickler poncle das Spiel Vampire Survivors. Das Spiel konnte schnell einen großen Erfolg feiern. Das Spiel war sogar der Top-Release 2022 auf Steam (via SteamDB).

Vampire Survivors erinnert visuell an alte Castlevania-Spiele, hat spielerisch aber wenig damit zu tun. Man hat einen Charakter, den man auf einer Map steuert. Aktives Angreifen gibt es nicht, mit Items und passiven Modifikatoren baut man sich aber einen Angriffs-Automatismus, mit dem man so lange wie möglich überleben soll.

Mittlerweile hat das Spiel mehrere DLCs und auch Cross-over bekommen. Das war anscheinend aber nur der Anfang. Wie der Entwickler in einem Post bestätigte, erhält das Spiel eine Live-Action-Verfilmung, obwohl selbst der Entwickler zugibt, dass sein Spiel eigentlich keine Story hat.

Bitte denkt daran, dass das Spiel keine Handlung hat

Was sagt der Entwickler? In einem Post auf Steam äußerte sich der Entwickler zur Zukunft von Vampire Survivors. Unter dem Abschnitt TV Show and other media sprach er über einen Live-Action-Film, der aktuell in Arbeit ist. Er sagt dazu, dass es etwas gedauert hat, weil man den richtigen Partner brauchte:

Wie bereits im letzten Jahr erwähnt, haben wir es vorgezogen, zu warten, bis wir Partner gefunden haben, die sich richtig anfühlen, vor allem, weil es gute Ideen, Kreativität und das nötige Wissen über das Spiel erfordert, um aus Vampire Survivors etwas zu machen, das kein Videospiel ist – ein sehr schwieriger Dreiklang, um 100 % richtig zu sein. Bitte denkt daran, dass das Spiel keine Handlung hat.

Er fügt dazu aber noch hinzu, dass die fehlende Story im Spiel besonders spannend für die Live-Action-Adaption ist. Im Post erklärt er, dass er zusammen mit der Firma Story Kitchen arbeitet.

Die kennen sich gut mit Videospielverfilmungen aus. Auf ihrer offiziellen Website sieht man, an welchen Projekten sie beteiligt waren. Darunter ist auch die Sonic-Trilogie mit Jim Carrey, die äußerst erfolgreich läuft.

Zusätzlich dazu kündigt er auch an, dass es weitere Cross-Media -Projekte zu Vampire Survivors gibt. Nähere Informationen dazu sollen im Laufe des Jahres folgen.

In einem Interview mit metro.co.uk sprach der Entwickler Luca Galante schon 2023 über das Thema Adaptionen . Er sieht die fehlende Story als große Stärke, die maximale Freiheit für eine Adaption bereithält.

Vampire Survivors ist vor allem wegen der simplen Steuerung und dem vielen Loot ein beliebtes Spiel, das bis heute noch viel gespielt wird. Für MeinMMO-Autor Max Handwerk ist es sogar einer der liebsten Mobile-Begleiter: Ich bin kein Mobile-Gamer, aber 2 Spiele fesseln mich stundenlang ans Handy