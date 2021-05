Das Studio Riot Games hat Pläne vorgestellt, den Voice-Chat in ihrem Shooter Valorant aufzunehmen und auszuwerten. So will man Flamer aufspüren und bannen. Im Moment ist das nur für Valorant gedacht, es gibt keine Plane für League of Legends, obwohl das durch einen neuen Passus der Datenschutzbestimmung möglich wäre.

Das ist die Ansage von Riot Games: In einem Blog-Post haben die Entwickler angekündigt, ihre „Privacy Notice“ (Datenschutzerklärung) zu erweitern. Man wird einen Passus einführen, der es Riot Games erlaubt, den Voice-Chat aufzuzeichnen und auszuwerten, sollte ein Report vorliegen: Ein Spieler habe gegen die Regeln verstoßen, sei etwa rassistisch oder beleidigend geworden. Riot Games spricht von “störendem Verhalten”.

Man fängt damit bei Valorant an. Der neue Passus der Regeln gelte aber für alle Spiele von Riot Games, also auch für das extrem beliebte MOBA League of Legends, erklärt Riot Games. Das liege daran, dass die “Privacy Notice” spielübergreifend funktioniert. Alle Spieler, egal bei welchem Game, müssten die Änderungen an ihr akzeptieren.

Wenn Riot Games in der Aufzeichnung des Voice-Chats einen Verstoß gegen die Regeln entdeckt, wird man den Richtlinien entsprechend handeln (also auch bannen). In jedem Fall soll der aufgezeichnete Mitschnitt der Stimmübertrag nach der Auswertung aber gelöscht werden.

Kommt das auch für andere Spiele von Riot Games? Das ist im Moment nicht geplant. Bei LoL, Wild Rift und Teamfight Tactics gibt es im Moment keine Pläne, um den Voice-Chat aufzuzeichnen. Bei League of Legends Runeterra, dem Kartenspiel, gibt es nicht mal Pläne, überhaupt einen Voice-Chat zu bringen.

Hört dann jemand von Riot ständig mit? Nein, sagt Riot Games.

Sie sagen: Sie werden nicht aktiv bei den Spielen lauschen. Man werde nur den Chat hören, wenn „störendes Verhalten“ von einem Spieler gemeldet wurde.

Es ist noch nicht klar, wie Riot Games die massive Menge an Daten auswerten wird, die man erwartet. In einem Interview heißt es: Man schaue sich noch die verschiedenen technischen Möglichkeiten an und versuche die auszuwählen, mit der man starten möchte.

Doch egal, für welches System man sich entscheidet, es sollen auch Mitarbeiter beteiligt sein, die entscheiden und moderieren.

LoL-Entwicklerin wird in Valorant penetrant belästigt – Riot will reagieren

Wer will, dass niemand den Chat aufnimmt, sollte ihn ausschalten

Was kann man tun, wenn man nicht will, dass der Voice-Chat aufgezeichnet wird? In dem Fall sollte man den Voice-Chat ausschalten, empfiehlt Riot Games.

Wer aber am Voice-Chat teilnimmt, dessen Daten können aufgenommen und ausgewertet werden

Darum macht Riot Games das: In einem Interview mit Tech Crunch sagt ein Riot-Mitarbeiter:

„Spieler erleiden eine Menge Leid im Voice-Chat und eine Menge dieses Leids entsteht durch verschiedenes störendes Verhalten und kann ziemlich verletzend sein. Uns ist das aufgefallen und wir haben den Spielern versprochen, alles dafür zu tun, einen sicheren Raum zu schaffen.“ Weszt Hart, Head of Players Dynamics, Riot Games

Riot Games hatte bereits im Mai 2020 angekündigt, gegen Belästigungen in Valorant vorzugehen und das zur “Chefin-Sache” erklärt.

Wann kommt das? Riot Games sagt, sobald man das System implementiert, wird man den Spielern Bescheid sagen und sie auch im Spiel-Client von Valorant darüber unterrichten, dass die Aufnahme startet.

Starten soll das System erstmal in Valorant Nordamerika.

Gibt’s da keine Probleme in Europa mit dem Datenschutz? Ein für Europa zuständiger Mitarbeiter von Riot Games sagt (via reddit): Die Datenschutzbestimmungen waren von Anfang an Teil der Pläne von Riot Games. Man hätte sich mit Experten für die DSGVO zusammengetan, um Probleme zu vermeiden.

Abhör-Pläne beunruhigen einige Fans: “NSA und China hören mit”

So wird das diskutiert: Auf reddit wird das Thema „Riot hört mit“ angeregt diskutiert.

Ein Nutzer sagt: „Irgendwie eklig. Aber sie haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Man kann den Voice-Chat nicht kontrollieren, wenn man ihn nicht aufzeichnet. Mich besorgt aber, dass hier Zeug wie Voice-Logs aufgezeichnet und der Regierung übergeben werden könnten, wenn die hinter Leuten her sind. Und irrt euch da mal nicht: Sowas wird passieren.“

Ein anderer Nutzer sagt: Die NSA werde den Voice-Chat auswerten und China werde den Voice-Chat auswerten. Die wüssten sowieso über alles Beschied, was auf dem Planeten passiert.

Wiederum andere begrüßen das System und wünschen sich, das käme auch zu League of Legends.

Beleidigungen und Flames im Voice-Chat sind seit Jahren ein großes Thema in Online-Games. Die Spiele-Entwickler fürchten, dieses Verhalten könnte Spieler aus ihren Games vertreiben. Im Moment arbeiten auch an anderen Firmen an einer technischen Lösung für das Problem:

