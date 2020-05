Nach einem Mobbing-Vorfall, bei der eine Entwicklerin von League of Legends im Online-Shooter Valorant belästigt wurde, erklärt Riot-Games dieses Thema jetzt zur Chefin-Sache.

Was ist im Spiel vorgefallen? UX-Designerin Tea „Greenily“ C. von Riot Games arbeitet eigentlich an League of Legends, wurde aber bei einem Match im Online-Shooter Valorant belästigt. Als sie auf das Anbaggern eines Spielers nicht einging, wurde dieser sogar aggressiv.

Eine schwierige Situation

Wie reagiert Riot Games darauf? Das Entwicklerstudio nimmt den Vorfall durchaus ernst. Kein Wunder, hatte das Unternehmen doch in der Vergangenheit selbst mit Vorwürfen von Belästigungen mancher Mitarbeiter zu tun und musste hart um sein Image kämpfen. Es wurden damals sogar Ermittlungen eingeleitet.

Valorants ausführende Produzentin Anna Donlon erklärte nun über Twitter, dass sie sich bei der ganzen Sache sehr unwohl fühlt aber auch etwas dagegen tun will.

Ich werde hier super realistisch sein: Belästigung und Mobbing in Spielen sind kein Status Quo, den ich akzeptieren kann. Wir haben gelernt, andere, die uns belästigen, stumm zu schalten. Und wir haben gelernt, selbst zu schweigen, um den Frieden zu bewahren. Deswegen haben wir eine kompetitive Umgebung, die sich beeinträchtigend anfühlen kann. Anna Donlon

In den Gefechten von Valorant geht es heiß her, da kommen die Emotionen schon mal hoch.

Was will Riot nun tun? Laut Anna Donlon ist dies eine sehr schwierige Situation. Denn es hat auch mit einem tief eingefahrenen gesellschaftlichen Problem zu tun. Sie möchte aber garantieren, dass Spieler, die in Valorant unterwegs sind, um zu gewinnen und andere dabei respektieren, ebenfalls mit Respekt behandelt werden.

Dies ist ein sehr schwieriges Thema. Ich kann die Gesellschaft nicht ändern, und einige dieser Probleme sind wirklich sehr, sehr tief verwurzelt. Aber was ich sagen kann ist, dass Riot dies ernst nimmt. Deshalb haben wir ein engagiertes Central Player Dynamics-Team gegründet, um die Forschung zu fördern, die ein faires Teamplay fördert (es sind nicht immer Strafen!). Dies hat Priorität für uns. Nicht nur kurzfristig, sondern solange es eben dauert, um einen Spieler – jeden Spieler – zu beruhigen, dass ihm eine ähnliche Erfahrung garantiert wird, solange er spielt, um in Valorant zu gewinnen und seine Mitmenschen respektiert. Anna Donlon

Ist das ein Kampf gegen Windmühlen? Das klingt schon nach einer Sisyphusarbeit und sehr utopisch. Gerade bei Wettbewerben kochen Emotionen hoch und da kommt es auch mal zu Beschimpfungen. Hierzu hat sich Anna Donlon aber auch geäußert.

Bei jedem Wettbewerb erwarten wir, dass die Stimmung hochkocht und die Situation angespannt ist. Wir werden niemanden bannen, nur weil er leidenschaftlich gern gewinnt oder verliert. Aber ich weiß auch, dass einige Erfahrungen über die Begeisterung hinausgehen können. Manchmal führen sie zu Belästigungen. Damit sind wir nicht einverstanden. Anna Donlon

Wie Riot Games es während der Gefechte in Valorant hinbekommen will, dass ein respektvoller Umgang zwischen den Spielern herrscht, ist noch unklar.

Wie geht es jetzt weiter? Anna Donlon erklärt, dass als erster Schritt Verhaltensregeln eingeführt werden. An diese müssen sich die Spieler halten oder sie haben mit Strafen zu rechnen. Das damit ist es noch nicht getan. Weitere Maßnahmen müssen her. Doch wie diese aussehen und wann sie kommen, kann die Produzentin momentan noch nicht sagen.

