Riot Games hat endlich das Update 1.02 und damit auch den lange vermissten Ranked Mode in Valorant freigeschaltet. Was steckt in den Patch Notes?

Update mit Ranked Mode und mehr: Das Update 1.02 wird aktuell ausgerollt und soll im Laufe des Tages überall live gehen.

Bereits vor dem Release des aktuellen Updates war bekanntgegeben worden, dass sich der neue Ranked-Mode von der Version in der Beta unterscheiden würde. Unter anderem folgendermaßen:

Die Rang-Icons im kompetitiven Modus wurden umgestaltet

Der Top-Rang heißt jetzt nicht mehr „Valorant“, sondern „Radiant“

Teams können nun großteils frei zusammengestellt werden. Nur extreme Diskrepanzen zwischen Rängen führen dazu, dass man nicht gemeinsam Teams bilden kann.

Was steckt noch in den Patch Notes zu Update 1.02?

Das kommt zusätzlich zum Ranked Mode: Mit Update 1.02 kommt auch eine Option ins Spiel, die es euch erlaubt, im Grunde verlorene Matches aufzugeben. Somit können aussichtslose Matches, die im schlimmsten Falle ziemlich lange dauern können, vorzeitig beendet werden.

Um Aufzugeben, müssen Spieler einfach „/ff“, „forfeit“, „concede“ oder „surrender“ eingeben. Damit der Antrag durchgeht, müssen alle Teammitglieder zustimmen, das Handtuch zu werfen. Diese Option zum vorzeitigen Aufgeben kennt man auch schon von Riots MOBA League of Legends.

Neben diese beiden Optionen wurden mehrere Updates an verschiedenen Agenten-Fähigkeiten durchgeführt und diese neu ausbalanciert. So wird beispielsweise Vipers Fähigkeit Toxinschirm stärker, der jetzt auch durch Wände hindurch gefährlich werden kann.

Dazu wurden Updates an den Maps durchgeführt und UI & Menüs überarbeitet. Eine Menge Bug-Fixes sind außerdem Teil des Patches, womit man viele Crashes verhindern will. Die komplette Übersicht findet ihr in den Patch Notes zum neuen Update (via Play Valorant).

Mit dem neuen Update dürfte Riot einen wichtigen Spielerwunsch erfüllt haben. Zuletzt wurde noch über den aktuellen Battle Pass diskutiert. Da erklärten die Entwickler, warum der Pass keine Valorant Points enthält.