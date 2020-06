Valorant: Riot erklärt, warum die wichtigste Währung im Battle Pass fehlt

Der Battle Pass in Valorant bringt Spielern alles Mögliche, von Waffen-Skins bis Sprays. Was allerdings im Pass fehlt, sind Valorant-Points. Die Entwickler erklärten nun, warum

Das ist das Problem: Aus vielen anderen Spielen mit Battle Pass, oder vergleichbaren Konzepten, sind Spieler es gewohnt, sich den nächsten Battle Pass erspielen zu können. Wer beispielsweise in Fortnite den Battle Pass mithilfe der Ingame-Währung V-Bucks kauft, kann sich im Laufe der 100 Stufen genug V-Bucks erspielen, um auch in der nächsten Season einen neuen Battle Pass davon zu kaufen.

So muss man zumindest theoretisch nur einmal echtes Geld in die Hand nehmen, um den vollumfänglichen Battle Pass freizuschalten. Bei Valorant hingegen ist das in dieser Form nicht möglich, denn: Die entsprechende Ingame-Vährung, die Valorant Points, fehlen im Pass.

Im Battle Pass gibt es viele Cosmetics, aber keine Valorant Points

So erklärt Riot die fehlenden Valorant Points

Das sagt Riot dazu: In einem Blog-Beitrag gingen die Entwickler auf mehrere Fragen der Fans ein. Joe Lee von Riot erklärte, wieso die wichtigen Valorant Points im Pass fehlen folgendermaßen:

„Unser Ziel ist es, dass der Battle Pass für seinen Gesamtwert gekauft wird, anstatt um genug Geld für den Kauf des nächsten Battle Pass zu bekommen.“

Der Pass solle das Produkt mit dem höchsten Wert sein, das bei Valorant angeboten wird: „Wenn wir VP als Anreiz hinzufügen, schaden wir unserer Möglichkeit, unsere langfristige Vision für den Battle Pass zu finanzieren.“

Dennoch wolle man sicherstellen, dass sich der Battle Pass für Spieler als lohnend anfühlt. Die Inhalte sollen den Preis rechtfertigen. Da dürfte auch die im Battle Pass enthaltene Währung, Radianit, eine Rolle spielen.

Wofür ist Radianit gut? Radianit ist im Gegensatz zu den Valorant Points im Battle Pass enthalten. Einen neuen Battle Pass kann man damit nicht kaufen, aber Waffen-Skins aufwerten.

Die Währung soll sich in Zukunft weiterentwickeln und auch für andere Dinge genutzt werden können, wie etwa Anhänger für eure Waffen oder Spielerkarten. „Wir werden sicherstellen, euch Wege anzubieten, wie ihr eure Radianit-Punkte für Inhalte aus dem Battle Pass ausgeben könnt“, erklärte Lee. „Es wird noch etwas dauern, aber das ist unsere Vision für das Produkt.“

Wer also gehofft hat, dass Valorant-Points demnächst im Battle Pass auftauchen könnten, wird leider enttäuscht. Wenn ihr in Valorant gerade nach einen spannenden Alternative zu den gewohnten Matches seid, solltet ihr übrigens mal den Modus „Spike Rush“ ausprobieren.