In Valorant ist das Ranked-System nach wie vor ein Sorgenkind und viele Spieler stören sich daran. Jetzt hat sich der bekannte Twitch-Streamer Brandon „Aceu“ Winn zu Wort gemeldet und erklärt, was ihn alles am Ranglisten-Modus nervt.

Was passt am Ranked-Mode nicht? Seit es in Valorant den Ranked-Mode gibt, beklagen sich Spieler darüber. Ein beständiges Ärgernis ist dabei die fehlende Trennung zwischen Solo-Ranked und Team-Ranked.

Denn in Valorant kommen derzeit alle Ranked-Spieler einer bestimmten Stufe in einen Matchmaking-Topf und es kann sein, das man sich Solo für ein Match anmeldet und zusammen mit 4 Randoms einem festen Team aus 5 Freunden gegenübersteht, die viel besser koordiniert sind als deine Chaos-Truppe.

Durch diesen Vorteil kommen zahlreiche eher schwache Spieler auf Ränge, die eigentlich zu hoch für sie sind. Und wenn sie dann später doch mal Solo antreten, sind sie meist individuell zu schwach, um auf ihrem derzeitigen rang wirklich sinnvoll zum Spiel beizutragen, was allen anderen Mitspielern den Spaß versaut.

Top-Gamer auf Twitch findet Ranked gerade echt beschissen

Das sagt Aceu: Der bekannte Twitch-Streamer und Top-Gamer Aceu hat von diesen unfairen Regelungen in Ranked langsam genug. In einem Stream beklagte er den Zustand des Ranglisten-Modus.

Es ist so dumm, dass die Ranked-Games gerade in Trümmern liegen. Das ist nur, weil die Ränge so aufgebläht mit Leuten sind, die diesen Rang nicht haben sollten. Und warum ist das so? Wegen 5-Stacking! Das ist so dumm! Das ist so dumm! Das ertrage ich nicht. Ich will wirklich dieses Spiel spielen und Spaß haben. Aber mit diesem beschissenen Rangsystem geht das nicht. Das ist einfach zu hart. Ich bin gerade so unmotiviert!

Was könnte man tun? Aceu geht es da wie vielen Fans von Valorant, die liebend gerne einen spannenden, kompetitiven Modus haben würden und es in der aktuellen Form einfach nicht genießen können. Auch der Top-Streamer shroud hat derzeit nämlich keine Freude an Ranked. Eine Einführung von getrennten Matchmaking-Playlists für Solo und kleine Teams und eine nur für 5er Truppen wäre hier für viele Fans ein guter Anfang.

Was macht Riot Games? In der Tat ist man sich bei Riot Games bewusst, dass das Ranked-System derzeit eine Schwachstelle in Valorant ist. Denn laut der Aussage eines Entwicklers verließ der für Ranked zuständige Mitarbeiter die Firma und seine Nachfolge wurde wohl nicht angemessen geregelt. Daher sei gerade niemand so recht für Ranked zuständig, aber man werde sich darum noch kümmern.