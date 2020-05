Spieler in Valorant sind gerade ziemlich angefressen. Denn Schüsse, die klar getroffen haben, richten oft keinen Schaden an. Die Entwickler haben sich mittlerweile dazu geäußert und eine Erklärung abgegeben.

Was genau ist gerade mit Valorant los? Die Beta von Valorant bekam mit Update 0.5 einen dicken Patch, der unter anderem die Heldin Sage nerfte und massig andere Änderungen vornahm.

Doch eine Änderung, die wohl an dem Patch liegt, kommt nicht gut an. Denn Spieler berichten immer öfter auf reddit darüber, dass sie klar getroffen haben, aber das Spiel einfach die Treffer nicht als Schaden registriert. Zahlreiche Clips und Bilder belegen, das sichtbare Hit-Marker und Sounds klar erfolgreiche Treffer signalisieren.

Doch die getroffenen Spielfiguren fallen nicht immer zuverlässig tot um, was sie nach solchen Hits eigentlich tun sollten. Vielmehr scheinen Treffer oft nicht registriert zu werden. Es ist als schießen und treffen die Spieler mit Platzpatronen.

Was sind die Ursachen der fehlerhaften Treffer?

An was könnte das Problem liegen? Derzeit diskutieren die Spieler eifrig auf reddit, was denn hinter den Problemen stecken könnte:

Ein Spieler mutmaßt, dass womöglich die Hitboxen geändert wurden. Er bekäme kaum noch Headshots hin, würde stattdessen immer die Schultern treffen. Dass einige Spielfiguren seltsame Hitboxen haben, wurde bereits am Beispiel von Jett demonstriert. Womöglich hat Riot hier wirklich herumgefummelt und etwas verbockt.

Wieder andere Spieler machen mangelhafte Dateiübertragung verantwortlich. Denn wenn regelmäßig Datenpakete beim Transfer verloren gehen, kann es gut sein, das Treffer zwar im Client registriert, aber im Server niemals ankommen und so kein Schaden durch Treffer entsteht.

Was sagt Riot? Jüngst meldete sich Riot zu den Problemen der Spieler zu Wort. Ein zuständiger Entwickler nannte in einem reddit-Post zwei Gründe, die gerade für vermeintliche Fehlschüsse sorgen:

Es wurden Änderungen an der Bewegungs-Ungenauigkeit vorgenommen. Daher sieht es manchmal so aus, als wenn Schüsse den Gegner treffen, es aber in Wahrheit gar nicht taten. Das sei Absicht und man müsse sich dahingehend wohl Umstellen und sein Schussverhalten ändern.

Da die Farbe von Tracern die gleichen sind wie die Farben der Treffer-Markierungen. Daher könne man leicht irrtümlich annehmen, man habe getroffen.

Demnach sollte man eigentlich wieder zuverlässig treffen, wenn man still stünde. Dem ist aber laut einem Videobeweis eines Spielers nicht der Fall. Und auch Riot gab an, dass sich vielleicht doch irgendwo noch ein Bug verstecken könnte. Dennoch ist es wohl eine gute Idee, euer Schuss- und Zielverhalten in Valorant neu zu erlernen.

Ein weiteres Problem, das hoffentlich bald in Valorant gelöst wird, sind Spieler, die sich selbst töten um so dem Gegner Geld und Siegprämien vorzuenthalten. Dieses Ärgernis müsste mit einem Update zu Team-Kills schnell geändert werden. Auch hier wartet die Community auf ein Statement von Riot Games.