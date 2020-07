Valorant: 95 € für Skins ist erst der Anfang, mit Upgrades kosten sie fast 300 €

Valorant hat mit sündteuren Drachen-Skins für 95 Euro die Gemüter der Community ähnlich erhitzt, wie die feuerspeienden Drachen ihre Gegner. Doch die dicke Summe für die Anschaffung des Elder-Flame-Bundles ist noch lange nicht alles. Mit den Ingame-Upgrades steigt die Summe auf fast das Dreifache!

Was kosten die Drachen und ihre Upgrades? Als Riot Games die neuen Skins aus der Edition „Elder Flame“ vorstellte, freuten sich viele Spieler. Denn die Skins verwandeln eure Waffen Judge, Operator, Vandal und Frenzy in lebende Drachen.

Doch beim Preis bekamen manche Fans sogleich Schnappatmung. Denn das ganze Paket kostet rund 95 Euro! Das war einigen Spielern, unter anderem vielen Lesern hier auf MeinMMO, viel zu viel. Doch es kommt noch schlimmer.

Denn nachdem die Skins jetzt endlich im Shop sind, haben erste Kunden sich die Upgrades angesehen. Wer also alle Animationen und Extras haben will, muss sogenannte Radianit-Punkte kaufen. Und die kosten nochmals ordentlich Echtgeld! Für alle Upgrades sind dann erneut 187,96 Euro fällig. Mit dem Anschaffungspreis des Bundles sind das dann 282,96 Euro!

So cool sehen die Drachen nicht von Beginn an aus.

Darum ist das Gesamtpaket so teuer

Was machen die Upgrades? Wer die sündteuren Drachen-Skins kauft, bekommt erstmal nur starre Waffen, die wie Drachen aussehen. Sie machen aber nichts, leuchten nicht, machen keine besonderen Geräusche und auch keine Finishing-Move.

Wer dies alles will, muss Upgrades pro Waffe mit Radianit-Punkten kaufen. Die Upgrades und ihre Kosten je Waffe sind:

Upgrade Kosten Variante 3 15 Punkte Variante 2 15 Punkte Variante 1 15 Punkte Finishing Move 10 Punkte Animationen 10 Punkte Sound- und Visuelle Effekte 10 Punkte

Es sind also jeweils 75 Punkte Radianit pro Waffe nötig, um sämtliche Upgrades freizuschalten und den Skin zu den voll-animierten, zappelnden und fauchenden Drachen zu machen, die man in den Videos sehen konnte. Bei vier Waffen im Set sind das am Ende 300 nötige Punkte. Dazu kommen nochmal 10 Punkte für das Upgrade des Messers. Ihr braucht also insgesamt 310 Punkte Radianit. Ein User auf reddit hat das alles ausgerechnet.

Warum ist das so teuer? Radianit-Punkte sind die Ingame-Währung, die ihr auch im Spiel via den Battle Pass bekommen könnt. Wenn ihr sie aber kauft, müsst ihr sie erst gegen die Echtgeld-Tauschwährung „Valorant Points“ eintauschen.

Ohne Upgrades bewegt sich da nix.

Für die benötigten 310 Radianit-Punkte braucht ihr 19.200 Valorant-Points. Die wiederum kosten euch um die 187,96 Euro. Wer jedoch fleißig ist und die Punkte nicht anders ausgegeben hat, der kann zumindest 150 Radianit-Punkte aus dem Battle-Pass ziehen. Dennoch ist es am Ende viel Geld. Daher hat ein reddit-User auch sarkastisch angemerkt „Riot hat das Problem mit Mikro-Transaktionen erkannt und stattdessen Makro-Transaktionen eingeführt!“

Fazit: Wer also nicht nur eher langweilige, starre Schieß-Drachen haben will, muss sehr viel Geld ausgeben. Das wäre sogar mir, MeinMMO-Autor und Skin-Freak Jürgen Horn, am Ende zu viel. Ich bin gern bereit, 95 Euro für ein paar wirklich schöne Skins zu investieren. Aber durch diese absurden Kosten für ein Upgrade ist es sogar mir zu derb. Ich bekomme für den Preis ja am Ende fast ein halbes Dutzend AAA-Spiele. Ich finde, für den Preis von 95 Euro sollten zumindest die Upgrades mit dabei sein.