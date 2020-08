In Valorant gibt es beim Sturmgewehr Vandal ein ernstes Problem mit dem Aim. Denn der erste Schuss ist oft extrem ungenau. Dieser seltsame Zufallsfaktor ist wohl Absicht, aber viele Spieler finden es viel zu krass und hoffen, dass Riot da was ändern wird.

Was ist das Problem mit der Vandal? Das Sturmgewehr Vandal ist bei Spielern in Valorant beliebt und gehört seit der Beta fest zu den S-Tier-Superwaffen, die sich jeder Spieler irgendwann mal holen will, sobald er sie sich im Shop leisten kann.

Doch ausgerechnet die Vandal ärgert gerade viele Spieler mit ihrem erratischen Schussverhalten. Denn obwohl man klar den Gegner im Fadenkreuz anvisiert, scheint der erste Schuss oft ein recht zufälliges Abweichungsmuster zu haben. So kommt es immer wieder vor, das eigentlich klare Headshots daneben gehen und man sich wundert, was da gerade passiert ist.

Das Spray-Pattern der Vadal ist grob, doch der erste Schuss sollte laut vielen Spielern schon gerne präzise sitzen.

Diese sonderbare Ungenauigkeit ärgert viele Spieler. Auf reddit wird derzeit diskutiert, warum denn ein taktischer Shooter wie Valorant solch einen extremen Zufallsfaktor bei einer seiner Top-Waffen habt. Gerade für Profis und Spieler im oberen Ranked-Bereich ist solch ein Zufallsfaktor ein großes Ärgernis.

Entwickler erklärt „First Shot Accuracy“

Das sagen die Entwickler: Da die Debatte um die Ungenauigkeit der Vandal recht gesittet zuging, hat sich auch ein Entwickler zu Wort gemeldet und versucht, die Sache zu erklären. In einem längeren Beitrag erklärte Entwickler Classick, dass man manche Waffen absichtlich mit solchen Abweichungsmustern ausgestattet habe.

In VALORANT hat jede Waffe einen Wert für die Basis-Abweichung (Abweichung von der Mitte). Einige Waffen haben keine (Guardian, gezoomte Marschall, gezoomte Operator), während andere ziemlich viel davon haben (Bucky, Judge, Ares). Waffen, die zwar genau, aber nicht perfekt genau sind (Vandal / Phantom / Bulldog), haben bei sehr großen Entfernungen eine gewisse Unzuverlässigkeit, um sie gegen präzisere Waffen, die für diese sehr großen Entfernungen vorgesehen sind, auszugleichen.

Der erste Schuss sei daher absichtlich mit einem Zufallsfaktor versehen. Es gibt bei der Vandal keine „First Shot Accuracy“ – also keine Garantie, dass man beim ersten Schuss immer die anvisierte Stelle trifft. Man könne laut Classick aber durch Niederknien und Zielen über Kimme und Korn die Abweichung negieren.

Weitere Details gibt es hier:

Hier wird die Problematik mit der Vandal nochmals erklärt.

Spieler finden Abweichung trotzdem zu krass: Die Erklärung des Riot-Mitarbeiters leuchtet grundsätzlich ein, doch so mancher Spieler ist trotzdem weiterhin der Meinung, dass die Abweichung im Falle der Vandal zu krass sei. Es fühle sich einfach nicht richtig an, dass eine Top-Tier-Waffe wie die Vandal so unberechenbar im Schussverhalten sei. Vor allem, da dies wohl auch auf mittlere Distanzen vorkäme und nicht nur auf den erwähnten langen Strecken.

Es bleibt also abzuwarten, ob die wiederholten Beschwerden der Spieler zu dem Thema womöglich noch eine Änderung am Schussverhalten der Vandal mit sich bringen. Solange solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr vielleicht nicht doch die präzisere Phantom nutzt, auch wenn die auf lange Distanz weniger Schaden anrichtet.