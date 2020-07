Der Entwickler vom Taktik-Shooter Valorant, Riot Games, hat versehentlich schon vorab einen neuen Agenten gezeigt. Der neuste Zugang heißt offenbar „Killjoy“ und hat einige interessante und sicherlich für Gegner äußerst nervige Fähigkeiten.



Wer ist der Agent? Über Killjoy sind außer dem Namen und ihren Fähigkeiten bisher noch nichts bekannt. Eine Hintergrund-Geschichte gibt es noch nicht, sie ist aber offenbar eine Erfinderin, Tüftlerin oder Ingenieurin – ähnlich wie Heimerdinger in LoL oder Torbjörn in Overwatch – und könnte aus Deutschland kommen.

Ihre Fähigkeiten umfassen für Valorant ganz neue Mechaniken, die sich um das Aufbauen von technischen Geräten drehen und die teilweise sogar autonom agieren, also ohne Killjoys Zutun, sobald sie einmal stehen.

In der Liste aller Agenten von Valorant wäre sie die Nummer 12.

Woher kommt der Leak? Die Informationen stammen von Riot selbst. Laut dotesports haben die Entwickler eine Info-Seite zur Agentin kurze Zeit lang online gehabt und dazu sogar ein Video mit ihren Fähigkeiten gezeigt. Das ist zwar mittlerweile schon nicht mehr verfügbar, ein Fan hat jedoch das Video ohne Sound-Spur erneut hochgeladen:

Killjoy – Die Neue Agentin in Valorant?

Das kann Killjoy: Wie alle Agenten verfügt Killjoy über drei Fähigkeiten sowie eine Ultimate.

Alarmbot: Killjoy rüstet einen Alarmbot aus und wirft ihn. Der Bot tarnt sich nach einer kurzen Zeit und bewacht dann einen kleinen Bereich. Nähert sich ein Gegner dem Bereich, springt der Bot ihn an und explodiert. Dabei verursacht er Schaden und erhöht den erhaltenen Schaden des Ziels aus allen Quellen um 100 % für kurze Zeit. Halten der Ausrüstungs-Taste ruft den Bot zurück.

Turret: Killjoy stellt einen Geschützturm auf, der einen 180°-Kegel vor sich bewacht und auf Gegner feuert. Halten der Ausrüstungs-Taste ruft das Geschütz zurück.

Nanoswarm: Wirft eine Granate, die am Ziel liegenbleibt. Beim Aktivieren erschafft die Granate einen Nanoschwarm, der Gegnern in einem Umkreis Schaden zufügt. Die Aktivierung funktioniert anscheinend ähnlich wie das Gas der kürzlich gebufften Viper.

Lockdown: Stellt ein Gerät auf, das nach Aktivierung Gegner in einem großen Umkreis für 8 Sekunden einsperrt. Das Gerät kann zerstört werden. Nach Ablauf werden die Gegner offenbar stark verlangsamt.

Da es sich um einen Leak handelt, ist keine der Fähigkeiten offen bestätigt. Allerdings sieht das Video so aus, als sei das alles schon fertig und funktioniere. Es ist also gut möglich, dass Killjoy so erscheint.

Wie stark wird sie? Bisher klingen die Fähigkeiten äußerst stark und so, als könne Killjoy recht problemlos alleine Gebiete sichern und halten. Vor allem als Verteidigerin dürfte sie damit fast schon ein Pflicht-Pick im Team werden.

Anders als Reyna könnte sich Killjoy auf der Tier-List der Agenten in Valorant gut auf einem A- oder sogar S-Tier einfinden, wenn sie so erscheint.

Wann erscheint sie? Bisher gibt es noch kein Datum für ihr Erscheinen. Die Fähigkeiten sind zwar nun schon bekannt und scheinen auch final zu sein, allerdings wird Riot vermutlich noch mit dem Balancing beschäftigt sein.

Aktuell hat Riot außerdem größere Probleme mit dem Ranked-System, für das einige Zeit niemand so wirklich zuständig war. Es kann sein, dass dieses der Entwicklung von Killjoy ebenfalls noch im Weg steht und erst behoben werden muss.