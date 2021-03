Valorant: Chef des größten Teams weist Spieler an, Gegner zu demütigen

Im Taktik-Shooter Valorant hat ein Admin eines offiziellen Spiels die Spieler gebeten, doch das „Teabagging“ zu unterlassen. Das ist eine demütigende Geste. Doch der Chef des größten europäischen Teams, G2 Esports, sagt: „Fuck this rule“ und weist seine Spieler an, es extra zu machen.

Was ist Teabagging? Teabagging ist eine symbolische Geste in Videospielen: Man drückt einem besiegten Gegner, der auf dem Boden liegt, die Genitalien der eigenen Spielfigur ins Gesicht, indem man sich auf das Gesicht eines Gegners stellt und immer wieder in die Hocke geht. „Teabagging“ heißt es deshalb, weil die Bewegung der Genitalien dabei so wirkt, als wenn man einen Teebeutel in eine Tasse mit heißem Wasser gibt.

„Teabagging“ gilt allgemein als unfein und verpönt.

Nachdem ein Spieler in Valorant im Dezember 2020 einen Gegner „geteabaggt“ hatte, bekam er sogar Todesdrohungen.

Das ist der Anlass für die Diskussion: Ein Spieler von G2 Esports, Patryk „PaTiTek“ Fabrowski, hat auf Twitter einen Screenshot geteilt. Da sagt ihm der Admin eines offiziellen Valorant-Turnierspiels: Man möchte kein Teabagging in den Übertragungen haben. Das empfindet man als unfein (via twitter).

“Scheiß auf die Regel – Tebaggt sie und schießt auf ihre Leichen!”

So reagiert G2 Esports: Offenbar wurde das als „neue Regel“ von Riot ausgelegt, nicht zu teabaggen. Wenn ein Admin das sagt, sieht man das so, als käme es direkt von Riot Games.

Der Chef des Teams G2 Esports, der ehemalige LoL-Profi Carlos „Ocelote“ Rodriguez, wies seine Spiele auf Twitter daraufhin an, „jeden zu teabaggen und auf die Leichen zu schießen.“ Zur neuen Regel von Riot Games sagte er „Fuck this rule.“

In einem weiteren Tweet nannte er die Regel „blöd“, die hätte keinen Platz in Valorant. Die wollten Europa offenbar so langweilig machen, wie damals, bevor G2 existierte. Das passiere nicht.

Viele finden “Teabagging gehört dazu”

So wird das diskutiert: Wenn man sich die Kommentare auf Twitter durchliest, sind die meisten Spieler klar “Pro-Teabagging”. Man hält das für

“freie Meinungsäußerung”

“psychologische Kriegsführung”

und etwas, das “zu einem First-Person-Shooter einfach dazugehört”

Man scheint regelrecht entsetzt, das Riot Games wirklich sowas Absurdes vorschlagen würde, wie Teabagging zu unterlassen. Man wünscht sich jetzt eine klare Aussage von Riot Games, ob das verboten ist oder nicht.

Warum „tea-baggen“ wir unsere Gegner eigentlich in Online-Spielen?

G2 teabaggt und verliert

So ging das weiter: Die Spieler von G2 Esports nutzten das Teabagging ausgiebig auf „Befehl ihres Bosses“. Sie spielten das Turnier VCT 2021: EU Challengers 3. Da traten 8 Mannschaften um knapp 42.000$ Euro an.

Als G2 Esports auf der ersten Map gegen Dfuse 9-0 in Führung ging, wurde ge-teabaggt. Doch G2 verlor das Match nach der Führung noch deutlich. Damit können sie sich mehr für das erste VCT Masters qualifizieren, wie dotesports weiß.

Dumm gelaufen. Hätte man sich vielleicht besser auf andere Sachen konzentriert. In den Kommentaren heißt es denn auch: “Schlechtes T-Bag Karma.”

Das steckt dahinter: Das passt zu G2 Esports und der Marke “G2”. Sie treten auch in LoL häufig so selbstbewusst auf, dass es schon an Respektlosigkeit dem Gegner gegenüber grenzt. G2 ist für Memes und Stunts bekannt – die feiern ausgelassen, klopfen große Sprüche, posten viel auf Social Media, verspotten Gegner und einander. Da spielt viel Ironie und Sarkasmus mit rein: Sie berauschen sich am Gaming und an sich selbst, ziehen Energie aus den Späßen.

Das ist immer so lange cool, wie G2 Esports dominiert und es gut läuft. Sobald sie aber verlieren, wirken diese Spielereien überzogen und man denkt dann: “Wär’s vielleicht besser gelaufen, wenn ihr euch auf das Match konzentriert hättet.”

G 2 gilt als Traum-Team in Europa. Hier deuteten sie an, einen Spieler in den Pool bei den LoL Worlds 2020 zu werfen.

Auch wenn man das Verhalten als “unsportlich” sehen kann, hat G2 Esports mit dieser Einstellung viel Erfolg: Sie begeistern ihre Fans und sind eigentlich immer unterhaltsam. Außerdem sind es faire Verlierer. Wenn es mal schiefgeht, stehen die Teams auch dazu. Und so richtig ernst gemeint, ist das alles offenbar nicht – ist ja nur ein Spiel.

Carlos “Ocelote” Rodriguez ist der Gründer und Macher hinter G2. Er war zu Beginn von LoL im Jahr 2011 ein Midlaner für SK Gaming, erkannte aber schon mit Mitte 20 das enorme Potential im E-Sports und gründete 2013 G2 Esports mit Sitz in Berlin. Ein bisschen heißblütig ist er offenbar nach wie vor:

