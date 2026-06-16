Valheim: Portale freischalten, bauen und verbinden – So geht’s

In Valheim könnt ihr Portale nutzen, die euch das Leben in den tödlichen Landen erleichtern sollen. Wie ihr diese freischalten, bauen und verbinden könnt, zeigen wir euch hier in unserem Guide.

Was bringen mir Portale? Valheim hat eine gigantische Map. Zuerst müsst ihr sie zu Fuß durchqueren und wenn ihr große Strecken hinter euch lasst, kann der Rückweg ewig dauern. Deswegen haben sich die Entwickler dazu entschieden, Portale ins Spiel zu implementieren. Mit ihnen könnt ihr schnell, große Distanzen in Sekunden überqueren. Um sie aber nutzen zu können, müsst ihr sie zuerst freischalten, denn sie sind nicht sofort verfügbar.

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Portale in Valheim – Alles Wichtige

Wie schalte ich das Portal frei? Um Portale freizuschalten, müsst ihr das erste Mal ein Exemplar des Materials „Edles Holz“ oder „Fine Wood“ eingesammelt haben. Automatisch wird dann der Bauplan für das Holzportal freigeschaltet.

Wie baue ich das Holzportal? Um das Holzportal zu bauen, braucht ihr neben dem Edlen Holz noch weitere Materialien, die ihr auf einer Werkbank zusammenführt. Dazu gehören:

10 Graydwarf-Augen (Graydwarf Eyes) Fundort: Findet ihr im Grasland im ersten Biom eurer Reise wenn ihr Graydwarf besiegt. Einige von ihnen lassen dann ihre Augen fallen.

20 Edles Holz (Fine Wood) Fundort: Fällt dafür mit einer Bronzeaxt Bäume wie Birken.

2 Surtling-Kerne (Surtling Cores) Fundort: Ihr erhaltet die Kerne am schnellsten wenn ihr Grabkammern im Dunkelwald erkundet.



Hat das Holzportal einen Haken? Ja, ihr könnt mit ihm keine wichtigen Güter wie Erze transportieren. Diese Portal dienen nur als „Personentransport“.

Kann ich Portale verbinden? Ja, könnt ihr, sonst würde das System nicht funktionieren. Wenn ihr zwei Portale desselben Typs gebaut habt, könnt ihr sie benennen. Gebt also Portalen, die ihr verbinden wollt, denselben Namen, denn nur so können sie miteinander arbeiten und euch befördern.

Gibt es noch weitere Arten von Portalen? Ja, eine weitere Sorte existiert noch, das Steinportal. Dieses sieht nicht nur rustikaler aus, es lässt euch auch die wichtigen Materialien wie Erze oder Metalle mühelos transportieren.

Wie schalte ich das Steinportal frei? Um das neue Portal freizuschalten, solltet ihr die Ashlands besuchen und dort looten und die Gegend erkunden.

Was brauche ich für das Steinportal? Um das Steinportal zu bauen, braucht ihr den Steinmetz als neue Werkstatt und weitere Materialien. Dazu gehören:

10 Graydwarf-Augen (Graydwarf Eyes) Fundort: Findet ihr im Grasland im ersten Biom eurer Reise wenn ihr Graydwarf besiegt. Einige von ihnen lassen dann ihre Augen fallen.

20 Grausten Fundort: Findet ihr überall in den Ashlands auf dem Boden.

2 Geschmolzene Kerne (Molten Cores) Fundort: Geschmolzene Kerne könnt ihr in den Ashlands in Höllen, Dungeons sowie Truhen finden.



Das waren alle wichtigen Infos, die ihr über Valheims Portale wissen solltet. Auch wenn Teleporter nützlich erscheinen, so weigern sich tatsächlich einige Spieler sie zu benutzen. Gehört ihr auch dazu oder könnt ihr nicht mehr ohne dieses QoL-Feature? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen! Mehr zu Valheim findet ihr hier: Valheim: Obsidian finden & abbauen