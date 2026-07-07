Der Summer Sale auf Steam endet bald: Diese 19 Spiele sind über 90 % positiv bewertet und noch kurz im Angebot

Am 9. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit endet die Sommeraktion auf Steam. Hier findet ihr Spiele, die selbst in einer Pile of Shame gut aussehen.

Im Steam Summer Sale sind gerade dutzende Spiele im Angebot, teilweise für unter einem Euro. Aber welche davon lohnen sich überhaupt so richtig? Schließlich wusste schon ein weiser Nutzer: Man muss nicht immer Geld ausgeben, nur weil es gerade günstig ist.

Ich habe deshalb mal geschaut, welche Games aktuell sowohl im historischen Tief sind, also so günstig wie noch nie zuvor, oder zumindest noch nie günstiger waren, und zugleich eine Bewertung von über 90 % positiven Reviews aufweisen.

Um die Liste nicht zu überladen, habe ich eine kleine Vorauswahl getroffen, insbesondere, da einige Spiele mit diesen Kriterien Nischen-Games mit nur sehr wenigen Spielern bzw. Fans sind, oder in Deutschland überhaupt nicht verfügbar. Ein paar persönliche Tipps sowie ein dickes Highlight gibt’s direkt mit dazu.

Das Highlight ist eines der besten Survival-Games aller Zeiten

Valheim war zu Release 2021 eine Ausnahmeerscheinung: ein Indie-Game aus Schweden, das innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Spieler anziehen konnte, obwohl es noch gar nicht fertig war. Es hat sich schnell zu einem der besten Survival-Games überhaupt gemausert.

Als gefallener Wikinger zieht ihr in der geheimnisvollen Welt Valheim gegen die Feinde des Allvaters Odin in den Kampf, sammelt Ressourcen, baut euch euer eigenes Langhaus und Ausrüstung für epische Schlachten gegen Bosse.

Am 9. September erscheint Valheim als vollständige 1.0-Version mit einem neuen Biom und einem kostenlosen Update. Im Sale erhaltet ihr das Spiel aktuell noch zum Bestpreis von 9,99 Euro.

Video starten Valheim präsentiert Version 1.0 im Trailer, stellt das „Deep North“-Update und das neue Biom vor Autoplay

Diese Top-Spiele auf Steam waren noch nie günstiger

Neben Valheim findet ihr noch weitere Top-Angebote im Steam-Sale, darunter:

Auf der nächsten Seite habe ich noch fünf weitere Spiele mit Top-Bewertungen, zu denen ich jedoch eine persönlich so starke Bindung habe, dass sie eine besondere Erwähnung verdienen.