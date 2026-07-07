Der Summer Sale auf Steam endet bald: Diese 19 Spiele sind über 90 % positiv bewertet und noch kurz im Angebot

Am 9. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit endet die Sommeraktion auf Steam. Hier findet ihr Spiele, die selbst in einer Pile of Shame gut aussehen.
Im Steam Summer Sale sind gerade dutzende Spiele im Angebot, teilweise für unter einem Euro. Aber welche davon lohnen sich überhaupt so richtig? Schließlich wusste schon ein weiser Nutzer: Man muss nicht immer Geld ausgeben, nur weil es gerade günstig ist.
Ich habe deshalb mal geschaut, welche Games aktuell sowohl im historischen Tief sind, also so günstig wie noch nie zuvor, oder zumindest noch nie günstiger waren, und zugleich eine Bewertung von über 90 % positiven Reviews aufweisen.
Um die Liste nicht zu überladen, habe ich eine kleine Vorauswahl getroffen, insbesondere, da einige Spiele mit diesen Kriterien Nischen-Games mit nur sehr wenigen Spielern bzw. Fans sind, oder in Deutschland überhaupt nicht verfügbar. Ein paar persönliche Tipps sowie ein dickes Highlight gibt’s direkt mit dazu.
Das Highlight ist eines der besten Survival-Games aller Zeiten
Valheim war zu Release 2021 eine Ausnahmeerscheinung: ein Indie-Game aus Schweden, das innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Spieler anziehen konnte, obwohl es noch gar nicht fertig war. Es hat sich schnell zu einem der besten Survival-Games überhaupt gemausert.
Als gefallener Wikinger zieht ihr in der geheimnisvollen Welt Valheim gegen die Feinde des Allvaters Odin in den Kampf, sammelt Ressourcen, baut euch euer eigenes Langhaus und Ausrüstung für epische Schlachten gegen Bosse.
Am 9. September erscheint Valheim als vollständige 1.0-Version mit einem neuen Biom und einem kostenlosen Update. Im Sale erhaltet ihr das Spiel aktuell noch zum Bestpreis von 9,99 Euro.
Diese Top-Spiele auf Steam waren noch nie günstiger
Neben Valheim findet ihr noch weitere Top-Angebote im Steam-Sale, darunter:
- Hotline Miami (96 % positiv) ist ein Topdown-Shooter im Pixel-Look, der vor allem für seine rasante Action, aber auch für taktisches Gameplay gelobt wird. Ihr bekommt es für 0,97 statt 9,75 Euro auf Steam.
- Hotline Miami 2: Wrong Number (92 % positiv) ist der Nachfolger mit einigen Verbesserungen und mehr von dem, was schon Teil 1 gut gemacht hat. Ihr bekommt es für 2,21 statt 14,79 Euro auf Steam.
- Grim Dawn (95 % positiv) hat kürzlich ein rieisges, letztes Update erhalten und ist eine der besten Alternativen zu Diablo: ein Action-RPG, in der ihr eure Klasse aus verschiedenen Klassen selbst zusammensetzt. Auf Steam für 2,49 statt 24,99 Euro.
Zu The Witcher 3 (97 % positiv) muss man wohl nicht viel sagen: Ihr schlüpft in die Rolle des Hexers Geralt, bekämpft Monster und flirtet mit Yennefer, die einzig richtige Wahl im Spiel. The Witcher 3 gibt’s gerade für 2,99 statt 29,99 Euro auf Steam.
- Frostpunk (92 % positiv) verlangt euch harte Entscheidungen ab: In einer postapokalyptischen Welt im ewigen Winter müsst ihr entscheiden, wer die Kälte überlebt und wo ihr einspart. Ein düsteres Survival-Game für starke Nerven für 2,99 statt 29,99 Euro.
- Batman: Arkham Asylum (95 % positiv) und Arkham City (94 % positiv) lassen euch als den dunklen Ritter in seiner Stadt spielen und gegen legendäre Schurken des DC-Universums antreten. Arkham Asylum gibt’s für 2,99 statt 19,99 Euro, Arkham City für 3,99 statt 29,99 Euro.
- Disco Elysium (92 % positiv) zählt als absolutes Rollenspiel-Meisterwerk, in dem ihr einen Detektiv mit besonderen Kräften aber Gedächtnisverlust spielt, der einen Mordfall aufklären soll. Auf Steam zahlt ihr gerade 3,79 statt 37,99 Euro.
- Torchlight 2 (93 % positiv) ist eine weitere Konkurrenz zu Diablo, setzt aber auf eine bunte, abgedrehte Steampunk-Welt im Comic-Look statt auf düsteren Gothic-Horror. Auf Steam bekommt ihr es für 3,79 statt 18,99 Euro.
- In A Plague Tale: Innocence (93 % positiv) spielt in Frankreich zur Zeit der großen Pest. Ihr erlebt hier die Geschichte zweier Geschwister, die versuchen, zu überleben. Für das Story-Epos zahlt ihr gerade 3,99 statt 39,99 Euro.
- The Stanley Parable (94 % positiv) ist … ein Spiel. Nur wer der Spieler ist, wird dabei nicht so ganz klar. Das nicht ganz so ernst gemeinte und trotzdem todernste Spiel durchbricht häufig die vierte Wand und stellt euch vor unmögliche, dennoch kinderleichte Aufgaben. Seid einfach Stanley. Kostet gerade 7,69 statt 21,99 Euro.
- Lies of P (93 % positiv) ist einer der neueren (und teureren) Titel der Liste und ein Soulslike mit besonderem Twist: Ihr spielt als Pinocchio in einer alternativen Version der Geschichte von Geppetto, dem Puppenbauer und werdet oft mit der Frage konfrontiert, was eigentlich menschlich ist. Lies of P kostet gerade 29,99 statt 59,99 Euro.
- Der 2D-Sidescroller LIMBO (93 % positiv) sieht zwar wie ein einfaches Casual-Game aus, trägt aber eine tragische und düstere Geschichte mit sich. Im Endeffekt sucht ihr nur nach eurer Schwester, aber wer weiß, was der „Limbus“ ist, hat vielleicht schon eine Ahnung, warum das Spiel sich so schwermütig anfühlt. Starke Emotionen vorprogrammiert. LIMBO bekommt ihr für 1,14 statt 11,49 Euro.
- In Dishonored (97 % positiv) spielt ihr einen Assassinen mit übernatürlichen Fähigkeiten auf einem Rachefeldzug gegen Verrat und Intrigen. Eine Mischung aus Stealth, Action und Abenteuer für 1,99 statt 19,99 Euro.
- Stray (97 % positiv) lässt euch das Leben einer Katze, die von ihrer Familie getrennt wurde, in einer cyberpunk-artigen Welt erleben. Findet den Weg nach Hause und seid… naja, eine Katze eben. Stray kostet gerade 14,24 statt 28,49 Euro.
Auf der nächsten Seite habe ich noch fünf weitere Spiele mit Top-Bewertungen, zu denen ich jedoch eine persönlich so starke Bindung habe, dass sie eine besondere Erwähnung verdienen.
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