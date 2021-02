Wieder ist Gewalt in Videospielen ein Thema für die US-Politik. Dieses Mal ist der Schauplatz der Debatte der US-Bundesstaat Illinois. Ein Politiker möchte dort alle Videospiele verbieten lassen, die den Spieler zu Gewalt ermutigen.

Was ist da los? Ein Abgeordneter im US-Bundestaat Illinois sucht nach einer Möglichkeit, Videospiele, die zu Gewalt ermutigen, im gesamten Staat verbieten zu lassen. Der Vorschlag stammt vom republikanischen Politiker Marcus C. Evans, Jr, der sitzt dort im Repräsentantenhaus.

Wieso ist das ein Thema? In Illinois, gerade in der dortigen Großstadt Chicago, gibt es laut Chicago Sun Times verstärkt Probleme mit Autodiebstählen und Gewaltverbrechen. Der Republikaner sieht eine der Ursachen in gewalttätigen Videospielen.

Gesetzesänderung soll es möglich machen

Wie soll das funktionieren? Offenbar gibt es ein Gesetz, das geringfügig abgeändert werden müsste. Dieses Gesetz betrifft das Verbot für Händler, Videospiele an Minderjährige zu verkaufen, die gewalttätige Inhalte umfassen.

Der Republikaner möchte das Verbot wohl so Bürger ausweiten, dass diese Spiele an niemanden mehr verkauft werden dürfen. Er hat die Dokumente am Freitag, dem 19. Februar bei den zuständigen Behörden eingereicht. Die sogenannte „House Bill 3531“ würde es Händlern dann im gesamten Bundesstaat verbieten, Videospiele mit gewalttätigen Inhalten zu verkaufen.

Wortwörtlich betrifft das Spiele, die „einem User oder Spieler ermöglichen, einen Charakter innerhalb eines Videospiels zu kontrollieren, der dazu ermutigt wird, Gewalt an Menschen auszuüben, in der der Spieler tötet oder ernsthaften physischen oder psychologischen Schaden ausübt, um andere Menschen oder Tiere zu verletzen.“

Die Änderungen streben auch an, dass „Delikte“ wie Autodiebstahl in Spielen ebenfalls zu diesen ernsthaften Schäden gezählt werden. Allein im Januar gab es 218 verzeichnete Autodiebstähle in und um Chicago.

Was sagt der Politiker dazu? Gegenüber der Sun Times sagt Evans: „Das Gesetz würde den Verkauf von manchen dieser Spiele verbieten, die diese Aktivitäten fördern, durch die wir in unseren Gemeinden leiden.“ (via Chicago Sun Times)

Für Händler, die diesem Verbot nicht folgen würden, würde eine Strafe von 1.000 US-Dollar fällig.

Wie stehen die Chancen für den Gesetzesentwurf? Das ist schwer zu sagen. In Kalifornien wurde ein ähnlicher Entwurf 2011 bereits abgelehnt (via polygon.com). Die Begründung war damals, dass Videospiele, ähnlich wie Filme oder Bücher, unter das Siegel der Meinungsfreiheit und der Freien Rede fallen.

Gewalt in Spielen – ein ewiges Thema

Zahlreichen Spielern dürfte die Diskussion vertraut vorkommen. Immer wieder stellen Politiker den Zusammenhang zwischen Problemen mit Gewalt in der Gesellschaft und Videospielen wie Call Of Duty oder Grand Theft Auto her.

Gerade in den USA flammt das Thema immer wieder auf:

Was sagt die Wissenschaft? Die meisten Studien finden keinen direkten Zusammenhang zwischen der Darstellung von Gewalt in Spielen und echter Gewalt her:

In einer Untersuchung der American Psychological Association (via. polygon.com) hieß es Anfang 2020, dass Gewalt ein komplexes, soziales Problem sei, das nicht nur an einem Medium festgemacht werden könne. Die Untersuchung widmete sich der Sichtung der solidesten, wissenschaftlichen Studien zu dem Thema, die seit 2015 durchgeführt wurden.

Eine der neuesten Untersuchungen hat Gamer 10 Jahre lang begleitet und konnte keinen stichhaltigen Zusammenhang zwischen Spielen und dem Gewaltpotential feststellen (via heise.de).

Auch die gemeinnützige, britische Organisation National Literacy Thrust konnte nach einer Befragung von über 5000 Jugendlichen keinen Zusammenhang herstellen.

Was haltet ihr von dem Gesetzesentwurf? Seht ihr Spiele als möglichen Grund für Gewalt und Kriminalität an? Oder habt ihr langsam genug von der Diskussion?