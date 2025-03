Regisseur von District 9 rettet Stück der Gaming-Geschichte, das für immer verloren schien

Im August 2024 schloss das Gaming-Magazin Game Informer und entließ alle Mitarbeiter. Das Magazin gab es seit 1991, es war für viele US-Amerikaner ihr Weg in die Welt der Videospiele. Ein dreiviertel Jahr nach dem Ende kommen die Webseite und das Print-Magazin nun aber zurück. Hinter dem Wunder stecken ein Studio aus Frankfurt in Deutschland und Neil Blomkamp, der Regisseur von District 9.

Was ist Game Informer und warum ist es so wichtig fürs Gaming? Game Informer wurde 1991 gegründet und war in der Print-Ausgabe ein klassisches monatlich erscheinendes Gaming-Magazin, so wie bei uns in Deutschland die GameStar.

2000 wurde Game Informer von der Ladenkette GameStop übernommen. Dadurch stieg das Magazin n seiner Bekanntheit: Die Ladenkette bewarb das Magazin und es lag in den vielen Filialen der Firmen quer durch die USA aus.

In den Jahren danach hatte Game Informer im Print-Magazin und auf seiner Webseite zahlreiche Exklusiv-Storys von AAA-Spielen, die sich von der Zusammenarbeit einen Aufmerksamkeits-Schub erhofften. Zu seiner Hochzeit erreichte das Print-Magazin eine Auflage von 8 Millionen.

Doch im August 2024 schloss die mittlerweile stark kriselnde Firma GameStop das Magazin Game Informer nach 33 Jahren und entließ alle Mitarbeiter. Die Ausgabe aus dem Juni 2024, Nummer 368, war die letzte Ausgabe des Print-Magazins. Auf der Webseite stand nur „Farewell“. Für die Mitarbeiter und Leser war das ein Schlag.

Das neue Spiel von Neil Bonkamp, Off the Grid. Er hat das Magazin nun gerettet:

Gaming-Studio kauft Magazin, stellt alle Mitarbeiter wieder ein

Das ist jetzt die Nachricht: Der Chef-Redakteur des Magazins berichtete auf der wiederbelebten Webseite des Magazins nun, es seien in den vergangenen Monaten zwei irre Dinge passiert (via gameinformer):

Die Marke Game Informer wurde gekauft und neu wiederbelebt

Das komplette Team, das vorher an Game Informer gearbeitet hat, sei wieder eingestellt worden und arbeite nun wieder zusammen

Man werde nun wieder die Arbeit aufnehmen, auch das Print-Magazin soll erneut erscheinen. der Chefredakteur scheint selbst ungläubig zu sein, was da passiert:

Das ganze Team. Ernsthaft – ich muss mich selbst immer noch zwicken.

Deutsches Gaming-Studio rettet US-Magazin

Wer steckt dahinter? Der Retter des Magazin ist der Regisseur Neil Blomkamp („District 9“, „Chappie“).

Blomkamp hat 2020 das Gaming-Studio „Gunzilla Games“ mitgegründet und arbeitet dort als Chief Creative Officer an „OFF THE GRID“, einem kostenlosen Battle-Royale-Titel.

Gunzilla Games hat seinen Sitz in Frankfurt.

Game Informer sagt: Die neuen Besitzer hätten versichert, dass sie sich aus Game Informer heraushalten und dass die Redaktion 100 % unabhängig arbeiten sollte.

So wird das diskutiert: Auf reddit nimmt man die News freundlich an:

„Das sind tolle Neuigkeiten. Ich hoffe, dass das Archiv-Material über die Jahre nicht verloren. Da ist echte Gaming-Geschichte dabei.“

Es gibt aber auch einige Zweifel:

„Gunzilla Games – deren einziges bekanntes Spiel ein Early-Access NFT-Spiel ist, das kaum funktioniert“

„Ich glaube, es sind gute News, aber wie kann Gunzilla Games das bezahlen?“

Die Technik NFT hat unter Gamern keinen guten Ruf.

Gaming-Magazin wird gegen den Trend gerettet

Das steckt dahinter: Game Informer war durch seine starke Bindung an die Ladenkette „GameStop“ kein Magazin, das der Gaming-Industrie sonderlich kritisch gegenüberstand, aber die Exklusiv-Storys waren informativ und ein Unikat in der Medienwelt. Das Wegfallen hat man gespürt.

Die Entscheidung, jetzt sogar das Print-Magazin zurückzuholen, scheint gegen jeden aktuellen Trend zu laufen. Gaming-Magazine waren zuletzt in einer Konsolidierungs-Phase, es wurden eher Magazine eingestellt und Stellen gestrichen. Daher gleicht diese Auferstehung für die entlassenen Mitarbeiter wirklich einem Wunder. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gaming-Seite wird von IGN gekauft, verliert letzte Redakteurin, sendet netten Gruß