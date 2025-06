Falls ihr in den Urlaub fliegen wollt: Ladet euer Handy am besten nicht an USB-Anschlüssen am Flughafen auf

Eine Behörde warnt vor öffentlichen USB-Anschlüssen: Ihr könntet euch mit Schadsoftware infizieren. Wie groß ist die Gefahr wirklich?

Mittlerweile bieten viele öffentliche Orte die Möglichkeit an, über USB-Anschlüsse mobile Geräte zu laden. Sei es am Bahnhof, im Flughafen oder im Bus, solche USB-Anschlüsse findet man an vielen Orten.

Derzeit warnt die amerikanische Transportation Security Administration, kurz TSA, davor, USB-Ladegeräte am Flughafen zu benutzen. Davon berichtet das englischsprachige Magazin Fortune. Denn die Verwendung kann dazu führen, dass man sein Handy oder ein anderes Gerät mit Schadsoftware infizieren kann. Die TSA warnt auch vor der Nutzung des öffentlichen WLANs am Flughafen.

Juice Jacking als Gefahr von unbekannten USB-Anschlüssen

Was steckt hinter der Warnung? Die TSA spricht von „Juice bzw. Port jacking.“ Juice Jacking bezeichnet eine Form des Cyberangriffs, bei dem über manipulierte USB-Ladestationen oder -Kabel Schadsoftware auf mobile Geräte wie Handys eingeschleust oder Daten von diesen Geräten gestohlen werden.

Schließt man sein Handy an einen entsprechenden USB-Anschluss an, kann das eigene Gerät unbemerkt infiziert werden. Beliebte Möglichkeiten sind USB-Ladestationen an öffentlichen Orten, aber auch USB-Kabel, die absichtlich zurückgelassen werden, damit sie von einem Opfer benutzt werden.

Wie groß ist das Risiko? Das Risiko für Juice Jacking wird in der Praxis als eher gering eingeschätzt, ist aber nicht völlig auszuschließen. Regelmäßig warnen Behörden und Sicherheitsexperten davor.

Das Problem ist aber auch: Es gibt keine konkreten Zahlen, wie viele Geräte jährlich von Juice Hacking betroffen sind, da dies in der Regel unbemerkt geschieht.

Wie kann man sich dagegen schützen?

Möglichst nur das eigene Ladegerät und Kabel verwenden oder gleich auf eine Powerbank setzen. Achtet hier aber auf die Bestimmungen der Fluggesellschaft, dass ihr die Powerbank später auch ins Flugzeug mitnehmen dürft.

Meidet im besten Fall öffentliche USB-Ladestationen oder nutzt einen sogenannten „USB Data Blocker“: Dieser unterbricht Datenleitungen und ermöglicht nur das Laden. Für einen „Data Blocker“ zahlt ihr zwischen 5 und 10 Euro.

Wählt beim Anschluss an unbekannte USB-Ports immer die Option „Nur laden“, sofern euer Gerät das anbietet.

