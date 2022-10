Umfrage: Was ist der gruseligste Moment, den ihr je in einem Spiel erlebt habt?

Heute ist Halloween und damit der wohl beste Tag, um mit Freunden unheimliche Horror-Spiele zu zocken. Zu diesem Anlass wollen wir von euch wissen: Was ist der gruseligste Moment, den ihr je in einem Spiel erlebt habt?

Grusel- und Schreckmomente sind in einigen Spielen bereits vorprogrammiert. In Horrortiteln wie Dead by Daylight oder The Dark Pictures: Man of Medan gehört es zur Tagesordnung, dass Spieler unheimliche In-Game-Momente erleben. Oftmals sind es Zombies, Geister oder Vampire, vor denen man sich in Acht nehmen muss.

Jedoch können gespenstische Ereignisse in Games auch völlig unerwartet in anderen Genres auftauchen. Vielleicht sind sie auch gar nicht den Entwicklern geplant gewesen, sondern treten aufgrund von technischen Problemen plötzlich im Spiel auf.

So gibt es manchmal Glitches oder Bugs, die zu unheimlichen Elementen führen, wie beispielsweise ein mysteriöser Grabschiff-Bug, der für Gesprächsstoff in der Destiny 2-Community sorgte.

Nun wollen wir von euch wissen: Was ist der gruseligste Moment, den ihr je in einem Spiel erlebt habt? Darunter fallen unheimliche Erlebnisse in Horror-Spielen, aber auch anderen Genres, wo ihr vielleicht schon den einen oder anderen Grusel-Moment hattet.

Die Umfrage läuft dieses Mal über die Kommentarspalte. Schreibt uns gerne, welcher Moment für euch der gruseligste war, den ihr jemals in einem Spiel erlebt habt.

Erzählt auch gerne, wie eure erste Reaktion in diesem Moment war. Seid ihr im Spiel vor Schreck davongerannt oder seid ihr selbst von eurem Gaming-Stuhl aufgesprungen? War der Moment im Gameplay oder in einer Cutscene aufgekommen? Habt ihr danach gut schlafen können oder hat euch dieses Ereignis noch einige Nächte lang in euren Albträumen verfolgt?

Schreibt es uns gerne in die Kommentare und viel Spaß bei der Umfrage.

