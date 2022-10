Im Halloween Steam Sale gibt’s einen starken Horror-Shooter 50 % billiger – Jedoch nicht mehr lange

Der sogenannte "Deep Dive" lässt Spieler ein Game nicht nur spielen, sondern so intensiv wie möglich erleben. Doch was genau ist das?

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Was sagt ihr zu Hunt: Showdown? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wie sieht der Multiplayer in Hunt: Showdown aus? Der Spieler kann bei der Kopfgeldjagd entweder allein oder in Teams von insgesamt 2 oder 3 Personen auf die Jagd gehen. Innerhalb einer Karte können bis zu 12 Spielern zocken.

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Worum geht es in Hunt: Showdown? Das Spiel findet im Jahr 1895 statt. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Jägers – mit dem Auftrag: Schalte Monster aus, die im Bayou von Louisiana hausen.

Was ist Hunt: Showdown für ein Spiel? Bei Hunt: Showdown handelt es sich um einen First-Person-Shooter im PvPvE-Modus, in dem ihr auf Monsterjagd geht. Jedoch seid ihr nicht allein und müsst aufpassen, dass euch gegnerische Jäger nicht erledigen und eure Beute stehlen.

Insert

You are going to send email to