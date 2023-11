Ultraschneller WQHD-Gaming-Monitor zum Tiefstpreis bei Amazon

Brillante Farben, satte Kontraste per HDR und blitzschnelle 165 Hz in 27 Zoll WQHD – Dieser Samsung-Monitor bietet alles, was ihr zum Spielen braucht.

Sagt endgültig tschüss zu Gaming in Full-HD und gönnt euch den unheimlich günstigen Samsung Odyssey G51C WQHD-Monitor. Der ist für einen Monitor dieser Preisklasse dermaßen vollgepackt mit Features, dass er keine Wünsche offen lässt. Und ihr bekommt ihn aktuell bei Amazon so günstig wie nie.

Blitzschnelle Reaktionszeit ohne Tearing

Der Monitor ist wie gemacht für blitzschnelle Reaktionen in den rasantesten Spielen. Mit seiner Reaktionszeit von nur 1 ms und der Bildwiederholrate von 165 Hz entgeht euch keine noch so kleine Bewegung eurer Gegner in den schnellsten Shootern. Eure Spiele werden in knackscharfer WQHD-Auflösung dargestellt, die dank AMD Freesync Premium-Unterstützung ohne lästiges Tearing (Bildzerreißen) über euren Bildschirm laufen.

Viele gängige Anschlüsse für PC und Konsolen stehen euch zur Verfügung. Selbst eine Klinken-Buchse für Kopfhörer oder Boxen gibt es.

Eure Spiele erstrahlen mit HDR10 in mehr Farbnuancen, als es einfachere Gaming-Monitore können. Der dadurch verbesserte Kontrast lässt euch auch in besonders hellen und dunklen Bereichen Details erkennen, die ohne HDR-Unterstützung verloren gegangen wären. Und mit der Black Equalizer-Funktion könnt ihr die dunklen Bereiche so einstellen, dass euch kein noch so hinterhältiger Gegner entgeht, der in den Schatten auf euch lauert.

Individuell anpassbar an eure Bedürfnisse

Für eure individuellen Bedürfnisse und eine bessere Ergonomie beim Spielen ist der Samsung Odyssey G51C auf vielfältige Weise einstellbar. Er lässt sich sowohl in der Höhe, als auch in der Neigung (Tilt / Swivel) verstellen. Arbeitet ihr mit Text, oder seid am Programmieren, könnt ihr ihn sogar per Pivot-Funktion senkrecht drehen. Das macht ihn auch zum idealen Zweitmonitor. Er kann auch an VESA-Halterungen befestigt werden, falls ihr euren Schwenkarm, oder Wandmontage bevorzugt.

Die technischen Daten in der Übersicht:

Größe: 27″

27″ Auflösung: 2560×1440 Pixel

2560×1440 Pixel Bildwiederholrate: 165 Hz

165 Hz Reaktionszeit: 1ms (MPRT)

1ms (MPRT) Backlight-Technologie: Edge-LED

Edge-LED Helligkeit: 300 cd/m²

300 cd/m² Kontrast: 3000:1

3000:1 Besondere Features: HDR10, AMD Freesync Premium, Eye Saver Mode, Flicker Free

HDR10, AMD Freesync Premium, Eye Saver Mode, Flicker Free Anschlüsse: 1x DisplayPort, 2x HDMI, Kopfhörer

