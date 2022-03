Bundle mit Games ist etwa 5.900 € wert, kostet Minimum 9 € – Spielt 2,2 Mio € für Ukraine ein

Eine Spiele-Sammlung mit knapp 600 Videospielen für den PC und 317 physischen Spielen erzielt gerade einen starken Erlös an Spenden für die Ukraine. Denn das Bundle umfasst Produkte im Wert von etwa 5.900 €, es reicht aber eine Spenden von 9 €, um es zu erhalten. Hunderttausende nehmen das Angebot an und geben gerne etwas mehr.

Was ist das für ein Bundle? Das Paket heißt „Bundle for Ukraine“ und läuft über die Indie-Plattform itch.io.

In dem Paket sind fast 1000 Spiele, darunter 573 digitale Videospiele und 317 physische Spiele, also etwa analoge Tabletop-Spiele. Dazu gibt’s noch zahlreiche andere Produkte in dem Set wie Bücher, Comics, Tools oder Soundtracks.

Hier geht es zu dem Bundle.

Einige Entwickler haben sich nur für das Bundle auf itch.io angemeldet

Das ist das Besondere am dem Bundle: Die Betreiber sagen:

Das Bundle hat mehr als 600 Produkte, die vorher noch nie in einem großen Bundle waren

Einige prominente Entwickler hätten sich nur auf itch.io angemeldet, um in diesem Bundle vertreten zu sein

Außerdem habe man nur kostenpflichtige Produkte erlaubt

Deutsche Streamer und Rapper nutzen Twitch, um „mehr als 100.000 €“ gegen Krieg zu sammeln

Was für Spiele-Highlights sind drin?

Zu den Games gehören etwas

das exzellente Puzzle-Spiele Baba is You

der gefeierte Slowmotion-Shooter „Superhot“

Jotun, ein handgezeichnetes Wikinger-Abenteuer

Geld kommt medizinischer Hilfe und traumatisierten Kindern zu Gute

Welchem Zweck dient das Bundle? Man will in der Ukraine helfen:

Die Hälfte des Gelds geht an „International Medical Corp“, die medizinische Hilfe in der Region anbieten. Die Betreiber des Bundles stellen heraus, dass ein besonders hoher Anteil der Spendengelder bei dieser Organisation direkt in die medizinische Hilfe geht und nur wenige Prozent die Verwaltungskosten decken.

Die andere Hälfte des Geldes fließt an „Voices of Children“, eine Organisation, die Kindern hilft, mit den Schrecken des Krieges klar zu kommen. Man kümmert sich um Kinder mit einer posttraumatischen Belastungs-Störung und will dafür sorgen, dass Kinder wieder zurück in den Alltag finden, wieder in die Schule gehen.





Wichtiger Hinweis: Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge, bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.

Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher über den Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren.

In nur einem Tag 2,5 Millionen $ eingenommen – riesiger Erfolg

Wie erfolgreich ist das Bundle? Das Bundle hat innerhalb eines Tages knapp 2,5 Millionen US-Dollar eingespielt bei 170,693 Käufern.

Das heißt, dass einige mehr als das notwendige Minimum von 10 $ gespendet haben, um das Bundle zu bekommen.

Darum, doch mehr zu geben, bitten die Betreiber auch dringend.

Die Aktion läuft noch bis zum 17. März 2022.

Hier geht es zu dem Bundle auf itch.io.