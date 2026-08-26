„Jeder, der das Spiel spielt, ist gefangen“ – Zarbex will in GTA Online einen Cop spielen, ist entrüstet, weil er wirklich arbeiten muss

Der Twitch-Streamer Maik Zarbex spielte selbst regelmäßig GTA Roleplay. Über Menschen, die das Spiel intensiv spielen, hat er aber eine ganz andere Meinung und sagt gleichzeitig, dass er beim Spielen von einem Polizisten nicht so viel Spaß hatte, wie er zunächst hoffte.

Was ist Zarbex’ Meinung über Roleplay-Spieler? In einem Clip auf X sieht man Zarbex, wie er in einem seiner Streams seine Meinung über einige GTA-Roleplay-Spieler preisgab: Jeder, der das spielt, ist gefangen. Damit meinte der Streamer allerdings nur Leute, die das Spiel nicht casual spielen, sondern intensiv.

Später bezeichnete er GTA Roleplay noch als ein schlimmes Rabbit-Hole , das einen psychisch kaputt machen würde. Trotz seiner starken Meinung hat Zarbex selbst GTA Online gespielt. Oder vielleicht hat er auch diese Ansicht nur, weil er es selbst gespielt hat.

GTA Online brachte in der Vergangenheit immer wieder Updates:

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Wie sind Zarbex eigene Erfahrungen mit dem Spiel? Zarbex selbst hat auch einige Stunden an Videomaterial auf seinem YouTube-Kanal, in denen er GTA Roleplay spielt. Einmal, so erzählt er, wollte er einen Polizisten spielen, weil das etwas war, was er im echten Leben nicht machen konnte.

Schnell schien Zarbex zu merken, dass nicht alles in dem Polizisten-Job Spaß macht, denn die meiste Zeit war der Streamer damit beschäftigt, Akten anzulegen und zu schreiben. Er berichtet, dass die GTA-Online-Spieler ein eigenes Copnet haben.

Außerdem, sagt Zarbex, musste er Funksprüche, Gesetze und deren Paragraphen auswendig lernen, um als Polizist arbeiten zu können. Der Streamer meint weiter: Und wenn du das nicht machst, schreit dich irgendein 40-jähriger, doppelt geschiedener Familienvater in seiner 1-Zimmer-Wohnung an: ‚Verpiss dich, du bist gefeuert!‘’ und macht dich zum Hund. (Quelle: X).

Was meint ihr zu der Aussage von Zarbex? Spielt ihr selbst auch GTA Roleplay? Schreibt es uns in die Kommentare!

Zarbex hat eine große Zuschauerschaft auf Twitch und auch viele Beteiligungen im Chat, doch ein Zuschauer, der regelmäßig schrieb, gibt es eigentlich gar nicht: Einer der „treuesten“ Twitch-Zuschauer von Zarbex existiert eigentlich gar nicht