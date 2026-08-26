„Jeder, der das Spiel spielt, ist gefangen“ – Zarbex will in GTA Online einen Cop spielen, ist entrüstet, weil er wirklich arbeiten muss

Der Twitch-Streamer Maik Zarbex spielte selbst regelmäßig GTA Roleplay. Über Menschen, die das Spiel intensiv spielen, hat er aber eine ganz andere Meinung und sagt gleichzeitig, dass er beim Spielen von einem Polizisten nicht so viel Spaß hatte, wie er zunächst hoffte.
Was ist Zarbex’ Meinung über Roleplay-Spieler? In einem Clip auf X sieht man Zarbex, wie er in einem seiner Streams seine Meinung über einige GTA-Roleplay-Spieler preisgab:
Jeder, der das spielt, ist gefangen. Damit meinte der Streamer allerdings nur Leute, die das Spiel nicht casual spielen, sondern intensiv.
Später bezeichnete er GTA Roleplay noch als ein
schlimmes Rabbit-Hole, das einen
psychisch kaputt machen würde. Trotz seiner starken Meinung hat Zarbex selbst GTA Online gespielt. Oder vielleicht hat er auch diese Ansicht nur, weil er es selbst gespielt hat.
GTA Online brachte in der Vergangenheit immer wieder Updates:
Wie sind Zarbex eigene Erfahrungen mit dem Spiel? Zarbex selbst hat auch einige Stunden an Videomaterial auf seinem YouTube-Kanal, in denen er GTA Roleplay spielt. Einmal, so erzählt er, wollte er einen Polizisten spielen, weil das etwas war, was er im echten Leben nicht machen konnte.
Schnell schien Zarbex zu merken, dass nicht alles in dem Polizisten-Job Spaß macht, denn die meiste Zeit war der Streamer damit beschäftigt, Akten anzulegen und zu schreiben. Er berichtet, dass die GTA-Online-Spieler ein eigenes Copnet haben.
Außerdem, sagt Zarbex, musste er Funksprüche, Gesetze und deren Paragraphen auswendig lernen, um als Polizist
arbeiten zu können. Der Streamer meint weiter:
Und wenn du das nicht machst, schreit dich irgendein 40-jähriger, doppelt geschiedener Familienvater in seiner 1-Zimmer-Wohnung an: ‚Verpiss dich, du bist gefeuert!‘’ und macht dich zum Hund. (Quelle: X).
Was meint ihr zu der Aussage von Zarbex? Spielt ihr selbst auch GTA Roleplay? Schreibt es uns in die Kommentare!
Zarbex hat eine große Zuschauerschaft auf Twitch und auch viele Beteiligungen im Chat, doch ein Zuschauer, der regelmäßig schrieb, gibt es eigentlich gar nicht: Einer der „treuesten“ Twitch-Zuschauer von Zarbex existiert eigentlich gar nicht
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Kommentare
Also ich hab mich auch mal ins GTA RP gewagt und ich muss sagen, dass Zarbex zu 100% recht hat. Man rennt so durch die Gegend, fragt die Leute wie man an Geld kommt, und dann gibt es zum Beispiel Gastroläden wie McDonalds. Und dann geht man da rein und da steht kein NPC, sondern ein echter Mensch an der Theke. Erst dachte ich mir nichts, aber als ich dann zwei/drei Stunden später wieder da vorbeigefahren bin war derselbe Typ immernnoch hinter der Theke.
Was ich so crazy daran fand war, dass als ich drin war der Einzige weit und breit war der da rein gegangen ist und als ich vorbeigefahren und nochmal geschaut habe war auch niemand zu sehen außer er. Die nehmen das wirklich extrem Ernst.
Ich wurde auch von einem Polizisten angehalten weil ich zu schnell gefahren bin und der hat wirklich übertrieben, ich hab mich nicht mehr gefühlt als wäre das ein Spiel das ich spiele, mir war richtig unwohl.
Aber genau darum geht es ja auch, dass es so realistisch ist wie möglich. Und viele Jobs sind wirklich detailliert nachgestellt, wo ich mir dann die Frage stelle warum die das nicht einfach im echten Leben machen. Wobei ich den Spaß daran hinter eine Thema zu chillen und auf Gäste zu warten nicht verstehen kann, daran kann ich nichts spaßiges erkennen, dann geh doch einfach direkt bei Mäcces arbeiten 😂
Also mein Eindruck war auch, dass diese Spieler das sehr ernst nehmen und wenn sie ernste Spieler sind wirklich gefangen sind in dieser Welt.
Bei manchen hatte ich den Eindruck, dass sie schlafen gehen, aufwachen, den PC anmachen, den ganzen Tag auf RP-Servern chillen und dann irgendwann schlafen gehen um das alles am nächsten Tag genauso zu wiederholen.