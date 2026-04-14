„Das tut mir weh im Herzen“ – Zarbex freut sich über einen seiner größten Fans auf Twitch, entdeckt, dass der gar nicht echt ist

Wer auf Twitch streamt, hat automatisch einen Chat, in den die Zuschauer mit ihrem Account hineinschreiben können. Streamer und Zuschauer unterhalten sich so. Doch was ist, wenn der Zuschauer, der am meisten im Chat präsent ist, eigentlich kein Mensch, sondern ein Bot ist? Dem Streamer Maik Zarbex passierte genau das.

Welcher Fan ist nicht echt? In einem seiner vergangenen Twitch-Streams machte einer seiner Moderatoren den Twitch-Streamer Zarbex darauf aufmerksam, dass sein Top-Chatter wahlju aus den letzten 2 Jahren eigentlich gar nicht existiert: Er ist nämlich nur ein Bot.

Zarbex schaute sich nach dem Hinweis auch direkt die Nachrichten an, die der Bot verschickt hatte: Die meisten bestanden nur aus einem hahahahaha mit einem hinzugefügten XD .

Der Bot flog nur auf, weil er von den Moderatoren gesperrt worden war und dann einen Entbannungsantrag stellte. Bei einem Entbannungsantrag haben Zuschauer, die aufgrund eines Regelverstoßes vom Chat ausgeschlossen worden sind, eine Möglichkeit, anzufragen, ob sie wieder entbannt werden können.

Bot wahlju schien wohl auch wieder am Chat teilnehmen zu wollen. Die Nachricht aus dem Entbannungsantrag ließ ihn allerdings ganz klar als Nicht-Mensch auffliegen, denn der Bot bewarb seine eigene Firma, von der er stammt. Eine Entbannung kann er sich somit wohl abschminken.

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Treuer Chatter von Zarbex existiert gar nicht

Wie reagiert Zarbex? Zarbex kommentierte das Ganze zunächst mit einem sarkastischen Ich bin gebrochen (Quelle: Twitch ab Minute 00:57:10). Er führte weiter aus, dass er den Namen sogar im Chat immer wieder erkannt hatte.

Das tut mir richtig weh im Herzen, weil das war so ein treuer Chatter. Ich kannte den sogar vom Namen. Das ist wie als wenn ich seit 10 Jahren in einer Beziehung bin mit einer Frau und am Ende stellt sich heraus, das war einfach ein KI-Roboter.



– Zarbex auf Twitch ab 01:02:28

Weiter guckte sich Zarbex dann den Bot-Account an: Anscheinend folgte der ihm schon seit März 2025, also ein ganzes Jahr. Für 2025 war der Account sogar einer der Accounts, die sich am meisten im Chat beteiligt hatten.

Schaut man sich den Twitch-Recap von Zarbex aus dem Jahr 2025 auf YouTube an, so kann man in der Kategorie Deine größten Fans den Bot-Account wahlju entdecken. Zarbex meinte zu dem damaligen Zeitpunkt auch, so wie jetzt, dass er ihn auch aus dem Chat kennen würde.

Auf Twitch war Zarbex der Newcomer für das Jahr 2024. Mittlerweile spielt er bei den ganz großen deutschen Streamern mit. Obwohl er so bekannt ist, besteht der Twitch-Streamer allerdings immer noch auf seine Privatsphäre, auch in der Öffentlichkeit: Twitch-Streamer hat 14.000 Zuschauer, will nicht heimlich fotografiert werden: „Nicht das Eigentum der Öffentlichkeit“