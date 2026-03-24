Papaplatte will Twitch-Alltag umschmeißen, bezeichnet Streaming-Tage als „tot“

Der Streamer Papaplatte erzählt in seinem Podcast Edeltalk von seinem Streaming-Alltag auf Twitch und überlegt im Zuge dessen, seinen Content umzustellen.

Warum will Papaplatte seinen Twitch-Alltag umschmeißen? In seinem Podcast Edeltalk, den Papaplatte zusammen mit seinem Twitch-Kollegen und Freund Reeze führt, sprach Papaplatte über seine Pause vom Streamen. Er berichtet, dass er diese Auszeit gebraucht habe und dass er den Streaming-Alltag als belastend empfinde.

Über einen Tag, an dem er auf Twitch streamt, sagt Papaplatte Folgendes:

Bro, es ist wirklich, also der Tag, wo ich streame, ist einfach ein toter Tag, also weil davor, ich wache auf, ich esse was, dann gehe ich vielleicht zum Sport, dann sind es ein, zwei Calls, dann streame ich und es ist wirklich der ganze Tag tot und ich sehe dann wirklich an diesen Tagen niemanden, Bro.



– Papaplatte im Podcast Edeltalk auf YouTube ab 01:14:37

Durch seine einwöchige Pause, in der der Twitch-Streamer gar nicht gestreamt hatte, habe sich sein Blick auf seinen Arbeitsalltag geändert. Unter anderem leide seine Schlafqualität darunter und er sähe seine Familie und Freunde weniger.

Früher hätten Pausen in ihm nach der Rückkehr wieder die Lust aufs Streamen bei ihm aufgelöst, jetzt fühle er eher das Gegenteil.

Papaplatte reduziert Streaming

Was sind Papaplattes Zukunftspläne? Im Zuge seines aktuellen Zustands möchte Papaplatte etwas ändern. Er berichtet, er wolle sich neu orientieren, wisse allerdings noch nicht genau, wohin.

In der nächsten Zeit wolle er erstmal die Streams zurückfahren, um herauszufinden, was ihn genau störe:

Ich frage mich, ob ich vielleicht auch einfach keinen Bock habe auf die Sachen, weil ich k. o. bin. Verstehst du, wie ich meine? […] Ich weiß nicht, ob ich einfach k. o. bin und ich habe keinen Bock mehr auf die Sache, die ich gemacht habe, oder ob ich keinen Bock auf die Sache habe, weil ich so k. o. bin, und jetzt einfach nur dieses k. o.-Sein fixen muss, so.



– Papaplatte im Podcast Edeltalk auf YouTube ab 01:15:58

Für ihn sei klar, dass er, auch wenn er die letzten 10 Jahre so Streaming gehandhabt habe, er es nicht die nächsten 10 Jahre genauso machen könne.

In seiner Wunschvorstellung würde er ein 2-Wochen-Modell fahren: Er streamt 2 Wochen lang durch und hat danach 2 Wochen komplett frei. Weiter so gut wie jeden Tag zu streamen, würde einfach sein soziales Leben zu sehr beeinflussen.

Eine ähnliche Aussage wie Papaplatte traf auch der YouTuber MrBeast. Sein Leben als selbständiger YouTuber und Unternehmer scheint ebenso anstrengend zu sein und drückt auf seine mentale Gesundheit: Er wurde mit YouTube zum Milliardär, jetzt sagt er: Niemand will das Leben, das er führt