Streaming-Plattform Twitch verschärfte die Regeln im Umgang mit diversen Schimpfwörtern. Eines davon war das Wort „Simp“. Doch das Verbot sorgte dafür, dass Simp nun viel häufiger genutzt wird.

Um welche Regeln gehts? Am 15. Dezember kündigte Twitch eine Anpassung der aktuellen Verhaltensregeln. Die Änderungen sollen hasserfülltes Verhalten und sexuelle Belästigungen auf der Streaming-Plattform reduzieren. Das betrifft sowohl die Sprache im Chat, als auch in den Streams selbst.

Die COO von Twitch, Sara Clemens, nannte einige Beispiele von Wörtern, die unter Strafe gestellt werden sollen. Dazu gehört auch das Wort „Simp“. Doch das Verbot bewirkte genau das Gegenteil.

Als Simps werden Männer bezeichnet, die einer Streamerin oder Content-Creatorin fast schön hörig sind. Sie möchten ihre Aufmerksamkeit erreichen und erträumen sich eine Zukunft mit ihr, weswegen sie große Geldsummen spenden oder teure Geschenke machen.

Das ist nun passiert: Nachdem die Nachricht über die neuen Regelungen in die Welt hinausgegangen war, verzeichnete die Statistik-Seite Stream Hatchet einen starken Anstieg der Nutzung des verbotenen Schimpfwortes.

Über 140.000 Mal wurde es am 16. Dezember, einem Tag nach der Ankündigung der neuen Regeln, in Twitch-Chats genutzt. Das ist fast doppelt so viel im Vergleich zu den vorherigen 2 Wochen. In dem Zeitraum vom 1. bis zum 15. Dezember wurde es durchschnittlich 71.000 Mal pro Tag genutzt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Es scheint sich dabei um eine Trotzreaktion der Community zu handeln, die über das Verbot der Schimpfwörter im Chat und Streams nicht glücklich ist. Auch größere Streamer wie FaZe oder Summ1tG haben sich dazu geäußert und gesagt, dass das Flamen und Sticheln gegen die Mitspieler zum Streaming dazugehöre.

Die Verschärfung der Regeln von Twitch hat im Grunde das Gegenteil bewirkt und die Nutzung des Schimpfwortes vermehrfacht.

Wird es jetzt Sperren regnen?

Der drastische Anstieg der Nutzung von „Simp“ sollte laut den neuen Regeln auch zu mehr Strafen führen. Allerdings haben die meisten Leute, die das Wort nun aus Trotz in den Chat packen, wahrscheinlich nichts zu befürchten.

Das sagt Twitch: Als Reaktion auf die Kritik aus der Community hat Twitch ein Statement abgegeben und die neue Regelung erklärt. Darin heißt es:

Wir werden spezifisch gegen die Nutzung der Begriffe „Simp“, „Virgin“ und „Incel“ vorgehen, wenn sie negativ verwendet werden, um die Sexualpraktiken einer anderen Person zu bezeichnen. Die Begriffe alleinstehend zu nutzen wird keine Konsequenzen haben, aber wir werden handeln, wenn sie wiederholt auf eine belästigende Art genutzt werden.

Wenn also jemand aus Spaß an der Freude kurz ein kontextloses „Simp“ oder „Virgin“ in den Twitch-Chat reinwirft, sollte es laut dem Statement keine Folgen haben.

Es ist allerdings schwer zu sagen, wo Twitch die Grenze zwischen Spaß und einer ernsten Beleidigung ziehen wird.

Aktuell steht der Streaming-Gigant außerdem in der Kritik bezüglich der neuen Copyright-Regelungen zur Nutzung von Musik.