Twitch-Wüterich Tyler1 scheiterte beschämend gegen seinen größten Erzfeind, macht seine Schande endlich wieder gut

Twitch-Streamer Tyler1 ist vor allem durch League of Legends und sein hitziges Gemüt bekannt geworden. Dabei hat er schon seit Jahren einen Erzfeind, gegen den er gerne auch austeilt. Bei einem großen Turnier wurde er aber beschämend geschlagen. Jetzt konnte er sich revanchieren.

Seit 2022 herrscht eine Rivalität zwischen dem Twitch-Wüterich Tyler1 und Ludwig Ahgren. Bei einem LoL-Event von Streamer Ninja, war Tyler1 mit der Leistung von Ludwig so unzufrieden, dass er ihn eine totale Schwachstelle nannte. Daraus entstand ein Wechselspiel, das bis heute anhält.

So trafen die beiden auch auf der EVO 2026 in Las Vegas aufeinander. Das ist eines der größten Fighting-Game-Turniere der Welt, auf dem Spieler live in verschiedenen Spielen antreten. Die beiden Streamer kämpften am 26. Juni in Street Fighter 6 gegeneinander. Das ist ein Spiel, in das Tyler1 schon mehrere hundert Stunden investiert und bereits vor dem Kampf den Rang Master erreicht hatte.

Beide gaben sich vor dem Kampf großkotzig, aber Tyler1, der als Favorit galt, verlor 10 zu 3. Ludwig überraschte ihn mit dem Charakter Marisa, gegen den Tyler1 (er spielte Guile) schon immer Probleme hatte. Zuvor trainierte Ludwig mit einem anderen Charakter, wahrscheinlich, um seinen Gegner in die irrezuführen.

Bedenkt man, wie viel Zeit Tyler1 in Street Fighter 6 gesteckt hatte, war es trotzdem wohl eine beschämende Niederlage. Immerhin konnte er sich jetzt revanchieren.

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Eine Revanche, die Tyler1 wohl gebraucht hat

Was war die Revanche der beiden? Am 8. Juli organisierte Ludwig ein eigenes Online-Turnier in Street Fighter 6 mit verschiedenen anderen Streamern. Dabei kam es auch zu einer Revanche zwischen ihm und Tyler1. Der Erste, der 3 Matches gewinnt, gewinnt das Set.

Tyler1 spielte erneut Guile und Ludwig erneut Marisa. Tyler1 scheint sich aber gegen seinen Counter verbessert zu haben, denn er gewann diesmal 3 zu 1 gegen Ludwig und feierte den Sieg gegen seinen Erzfeind lautstark in die Kamera. Typisch für ihn, lässt er sich über seinen Gegner aus (via Twitch).

Kurz vor dem Turnier erreichte Tyler1 noch den Rang Grandmaster in Street Fighter 6, er scheint sich also stetig im Spiel zu verbessern.

Wie kommt der Sieg bei der Community an? Grundsätzlich scheinen das Turnier und auch der Sieg von Tyler1 auf Reddit gut anzukommen. So schreibt Nutzer MrPage123 (Reddit), dass das Turnier eine 10/10 sei. Ein anderer Nutzer (Reddit) fragt sich einfach nur: Warum ist Tyler in allem gut?

Zudem kommentiert User _yotsuna_ (Reddit), dass Tyler1 einen solchen Sieg nicht auf einer Offline-Bühne schafft. Hierzu sollte man erwähnen, dass eine Situation auf einer Live-Bühne mit anwesendem Publikum deutlich mehr Druck erzeugen kann, als ein Online-Turnier, das man mit Twitch-Zuschauern begleitet.

Da Tyler1 aber einen neuen Rang erreicht und scheinbar auch weiter trainiert hat, sollte man seinen Sieg schon wertschätzen.

Wie steht ihr zu Tyler1? Schaut ihr ihm gerne auch in anderen Spielen zu oder wollt ihr lieber nur League of Legends sehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Die Rivalität von Tyler1 und Ludwig ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Community und hat sich, wie am jetzigen Turnier zu sehen, über LoL hinaus ausgeweitet. Um nicht mehr mit Ludwig spielen zu müssen, geht Tyler1 besondere Wege: Tyler1 will nicht mehr mit dem nettesten Typen auf Twitch LoL spielen, lässt es vertraglich festhalten