Obwohl Trymacs das bei Sauercrowd hat, wovon andere Neulinge träumen, wendet er sich jetzt einem anderen Spiel zu

So wie viele andere Twitch-Streamer auch, nimmt Maximilian „Trymacs“ Stemmler bei dem großen, deutschen WoW-Projekt Sauercrowd teil. Doch während seine Kollegen noch in den Dungeons des MMOs leben und sterben, wendet er sich offenbar bereits einem anderen Projekt zu.

Was hat Trymacs in Sauercrowd? Obwohl Trymacs ein kompletter Neuling in World of Warcraft ist, hat er sich hervorragend neben den anderen Teilnehmenden geschlagen. So kann er bis jetzt noch keinen Tod mit seinem zuerst erstellten Hardcore-Charakter vorweisen. Das ist etwas, was viele andere Neueinsteiger bei WoW nicht von sich behaupten können.

Dabei hat Trymacs auch ordentlich Zeit investiert: In den letzten 30 Tagen hat der Twitch-Streamer über stolze 91 Stunden in dem MMO verbracht (Quelle: SullyGnome).

Doch mittlerweile scheint die Luft für den Streamer bei dem WoW-Projekt raus zu sein, denn momentan will sich Trymacs wohl erst einmal einem anderen Spiel zuwenden: ARK Survival Ascended.

Trymacs startet mit seinen Kollegen in ARK Survival Ascended

Was spielt Trymacs jetzt? Seit Sonntag, dem 11. Januar 2026, hat sich Trymacs einem anderen Projekt zugewandt: Mit seinen Twitch-Kollegen eliasn97, MontanaBlack, Niklas Wilson, Zarbex und GTime startete er in das Survival-Spiel ARK Survival Ascended rein.

Das Spiel zockte Trymacs bereits 2020, doch dann gab’s eine Pause. Seitdem wünscht sich seine Community, dass der Twitch-Streamer das Survival-Spiel endlich mal wieder ausgräbt, und jetzt ist es so weit.

Zuschauer, die Trymacs noch gerne in WoW sehen wollen, müssen sich also wohl etwas gedulden oder auf Pausen einstellen. Eventuell sagt er bald sogar gänzlich Lebewohl zu Azeroth. So meinte der Twitch-Streamer, dass er, wenn er sterben sollte, sofort mit WoW Classic aufhören will. Und selbst im Erfolgsfall (er erreicht Stufe 60) sieht er für sich keine lange Zukunft im MMORPG: Ein Raid, unsterblich sein und bb!

Außerdem plant Trymacs schon die nächsten Spiele, die er spielen will: Zum Release probiert er beispielsweise Hytale aus und bald will er wieder Pokémon spielen.

Sein letzter längerer Stream zu Sauercrowd war der, in dem er eine Bestrafung durch seine beiden Twitch-Kollegen HandOfBlood und Papaplatte ertragen musste. Denn zuvor hatte Trymacs Steuern hinterzogen, angeblich weil er die alle auf einmal abgeben wollte, anstatt sich länger anzustellen: Trymacs soll bei Sauercrowd Steuern hinterzogen haben, beendet seine Strafe vorzeitig, weil ihn das deutsche Radio bricht

Quelle(n): Trymacs auf YouTube
