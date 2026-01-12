Trymacs spielt dank Sauercrowd zum ersten Mal WoW, will in Classic Hardcore den Titel „Der Unsterbliche“, sonst ist er weg

Trymacs spielt dank Sauercrowd zum ersten Mal WoW, will in Classic Hardcore den Titel „Der Unsterbliche“, sonst ist er weg

Maximilian „Trymacs“ Stemmler spielt als Teil der Sauercrowd-Gilde erstmals World of Warcraft. Bisher ist er noch kein einziges Mal beim Geistheiler gelandet. Die Fans des Twitch-Streamers sollten die Daumen drücken, dass das so bleibt.

Wie ist der Plan von Trymacs für Sauercrowd? Im Dungeon „Der Kral von Razorfen“ aus WoW Classic Hardcore sprach der deutsche Twitch-Streamer über das „Glück“, mit dem Magier bislang nicht beim Geistheiler gelandet zu sein. Er erklärt:

Ich hatte 11-Mal unter 5 Prozent Leben. Dass ich lebe, ist ein Wunder. Und wenn ich tot bin, bin ich auch raus. Wäre natürlich krass, wenn ich First Try WoW Hardcore spiele und echt Level 60 werde. […] Ich werde dann 60, mache einmal einen Raid mit und dann … höre ich auf. Bin dann einfach noch nie gestorben in WoW. Einfach unsterblich.

Trymacs auf YouTube

In WoW gibt es tatsächlich den Erfolg „Der Unsterbliche“, doch kam der erst später ins Spiel. Für diesen muss man Naxxramas im 25er-Modus innerhalb einer ID meistern, ohne auch nur ein Schlachtzugsmitglied während eines Bosskampfes zu verlieren. Mit einem offiziellen Titel kann sich Trymacs also nicht schmücken. Als inoffizieller Erfolg wäre das aber tatsächlich bemerkenswert.

„Noch einmal einen Run kann ich nicht machen“

Warum das sichere Ende? Trymacs hat sichtlich Spaß mit seinem Magier (vor allem, wenn er mit seinen Frostzaubern in eine Gegnergruppe reinbrezeln darf, die von einem Tank gehalten wird). Dennoch ist WoW Classic derart zeitintensiv, dass sich der Streamer keine langfristige Beschäftigung mit dem MMORPG vorstellen kann.

Auf die Frage, warum er aufhören möchte, wenn er stirbt, antwortet Trymacs:

Das frisst viel zu viel Zeit. Noch einmal einen Run kann ich nicht machen. Das geht gar nicht.

Trymacs auf YouTube

Der WoW-Neuling hat einen großen Vorteil: Er ist häufig mit einer Gruppe und erfahreneren Spielern in Azeroth unterwegs. Zudem hat er mittlerweile Notfallzauber wie Eisblock in seinem Arsenal. Dennoch kann das virtuelle Leben für einen Magier, der nur Stoff am Körper trägt und daher sehr wenig aushält, schnell vorbei sein.

Mittlerweile ist Trymacs übrigens bereits Stufe 36. Den Dungeon Gnomeregan konnte er mittlerweile auch erfolgreich abschließen (Quelle: YouTube).

Trymacs denkt übrigens nicht nur in World of Warcraft über seinen frühzeitigen Ruhestand nach. Auch im echten Leben könnte er seine Karriere schon jetzt an den Nagel hängen und chillen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Trymacs sagt, er ist nur noch zum Spaß auf Twitch – Spricht über den richtigen Zeitpunkt für den Streaming-Ruhestand

