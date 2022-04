Twitch-Streamerin sagt: Wenn ein Typ so spricht wie ein typischer Valorant-Spieler, würde sie nie mit ihm ausgehen

Die große Twitch-Streamerin Daphne „39daph“ Wai verbrachte schon etliche Stunden in den verschiedensten Shootern und erklärte nun den berühmt-berüchtigten „Valorant-Akzent“, den man bekomme, wenn man zu viel davon zocke. Außerdem solltet ihr laut der Streamerin niemanden daten, der so einen Akzent hat.

Wer ist die Streamerin?

39daph gehört mit 1,1 Millionen Followern auf Twitch zu den größeren Streamern der Plattform. Insgesamt schauen ihr durchschnittlich 6.235 Leute zu und sie verfügt über über 3.700 Abonnenten.

Die Streamerin zockt nicht nur Shooter wie Fallout: New Vegas oder Apex Legends, sondern auch das derzeit beliebte Elden Ring oder Cyberpunk 2077.

Jetzt erklärte Wai, dass ihr niemanden daten solltet, der den „Valorant-Akzent“ besitzt. Für sie sei das eine totale Red-Flag.

Valorant-Akzent sei eine Red-Flag beim Dating

Was ist der Valorant-Akzent? Berühmte Valorant-Spieler wie TenZ haben eine spezifische Art zu reden mit dem Valorant-Akzent getauft. So verbreitete sich die Bezeichnung in der Community.

So sollen einige Spieler bestimmte Worte künstlich in die Länge ziehen, wenn man in der Lobby auf das nächste Spiel wartet. Ein Clip von 39daph ging viral, in dem sie erklärte und akkurat imitierte, wie der Valorant-Akzent funktioniere:

Link zum Reddit Inhalt

Ich habe ein paar TikToks gesehen und habe festgestellt, dass man niemals jemanden daten sollte, der einen Valorant-Akzent besitzt. Wenn ihr nicht wisst, was der Valorant-Akzent ist – das ist, wenn sie so reden: „Du bist so gehiiiiirnamputiert, Juuuuunge.“ 39daph

Ihr fiel daraufhin noch ein passender Vergleich ein: „Wisst ihr, was ich gerade bemerkte? Sie reden wie Motoren von Rennwagen“ und ahmte anschließend ein Rennauto nach.

Der Clip endete mit: „Steer clear, that’s a red flag“, also: „Meidet diejenigen, das ist eine Red-Flag.“

Die Community feiert 39daphs Imitation

Was sagt die Valorant-Community dazu? Unter dem reddit-Post sind die Spieler begeistert von 39daphs Imitation. Mittlerweile konnte der Beitrag über 20.000 Upvotes generieren.

Das sagt die Community dazu:

Old_Sport meint: „Für mich klang das immer, wie wenn ich ein Glas mit Wasser fülle, aber der Motor eines Rennwagens ist auch eine ziemlich gute Analogie. LMAO.“

eeem1l sagt: „Ich habe etwas noch nie so sehr zugestimmt in meinem Leben.“

xanee_music erkennt ein Familienmitglied wieder: „Oh, sie hat soeben meinen 14-jährigen Bruder beschrieben. Das erklärt viel, lmao.“

Einige reden auch vom bekannten Valorant-Streamer sinatraa, der wohl genauso redet, wie 39daph beschrieb. Deswegen sollen viele Spieler extra so reden und sich den Valorant-Akzent angeeignet haben.

Andere wiederum erkennen sich selbst darin wieder und warnen die anderen reddit-Nutzer: „Bleibt verdammt nochmal fern von mir, ich spreche genauso!“