Streamerin reist live auf Twitch durch die Welt, darf ihr nächstes Ziel nicht selbst bestimmen

Eine Streamerin ist durchgehend auf Twitch live, während sie durch die Welt reist. Dabei hat sie eine besondere Regel, die die Reise spannender macht.

Was ist das für eine Twitch-Streamerin? Es handelt sich um die Streamerin Verena, die auf ihrem Twitch-Kanal hauptsächlich in der Kategorie IRL und Just Chatting streamt. In den letzten 365 Tagen hatte sie durchschnittlich 730 Zuschauer und hat 975,359 Stunden gestreamt (via sullygnome).

Vor ihrer Karriere als Twitch-Streamerin war sie kompetitive Counter-Strike-1.6- und CS:GO-Spielerin. Außerdem hat sie bereits für Tesla und BMW gearbeitet und streamt seit 2023 in Vollzeit. Mittlerweile bietet sie sogar ihre Hilfe Twitch-Streamern mit einem Coaching und anderen Kits an.

Immer wieder kollaboriert Verena mit der Twitch-Streamerin quiteLola, war auf der Weihnachtsshow von Monte & Zarbex und besuchte auch die Stream Awards. Highlights ihrer Streams lädt sie auf ihrem YouTube-Kanal hoch.

Verena ist ein fester Bestandteil der deutschen Twitch-IRL-Szene.

Spezielle Regel macht die Reise ungewiss

Eine Regel bestimmt die Reise: Als Regel hat sich Twitch-Streamerin Verena gesetzt, dass sie jeden Tag den günstigsten Flug in ein anderes Land nimmt. Sie fliegt dabei immer abends und muss sich für jedes Reiseziel eine Unterkunft suchen.

Den Tag über erkundet sie die Stadt, in der sie gelandet ist und schaut sich interessante Dinge dort an, alles natürlich, mit ihren Zuschauern per Stream. Ihr Ziel ist dabei wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Sie nennt das Ganze den „Travelthon“.

Schon einmal nahm Verena diese Herausforderung auf sich, vor ungefähr vier Monaten. Highlights ihres damaligen Travelthons lud sie auf ihrem YouTube-Kanal hoch.

So lief der Travelthon ab: Verena startete ihre Reise am Donnerstag, dem 20. März 2025 in Deutschland und ihr erstes Ziel war Istanbul und Antalya, beides in der Türkei. Es ging weiter nach Nikosia und Larnaka auf Zypern und danach nach Athen in Griechenland.

Athen war der letzte Stopp, denn von hier aus ging der günstigste Flug wieder nach Deutschland zurück. Das war am Montag, dem 24. März. Der Travelthon dauerte also insgesamt 4 Tage.

Mit ihrem Travelthon bietet Verena ihren Zuschauern eine interessante Art und Weise Reise-Content auf Twitch verfolgen zu können. Die Plattform Twitch ist voll von Streamern, die ihre Zuschauerschaft in spannende Bereich des Lebens mitnehmen. So auch der Metzgermeister Roegele: Auf Twitch streamt ein Metzgermeister seinen Alltag und 10.000 Leute lieben es