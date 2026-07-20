In den letzten Tagen konnten US-amerikanische aufstrebende Streamer eine Universität besuchen, um das Geheimrezept für den Erfolg auf Twitch zu erfahren. Ein Streamer überraschte dabei mit seinem Unterricht die Community besonders.

Wo lernt man das Streamer-Sein? Der US-amerikanische Streamer Kai Cenat hat bis jetzt schon eine sehr erfolgreiche Karriere als Streamer hingelegt. Er will mit anderen erfolgreichen Streamern sein Wissen an kleinere Streamer weitergeben, weswegen er die sogenannte Streamer University ins Leben rief. Bei diesem mehrtägigen Streaming-Event werden Uni-Räumlichkeiten gemietet, damit die kleinen Streamer dort von den Großen unterrichtet werden können.

In diesem Jahr gibt es bereits den zweiten Jahrgang, der in wenigen Tagen von Streamern unterrichtet wurde. Die Professoren unterrichten die Studenten in verschiedenen Fächern , wie Gaming, IRL oder Just Chatting, also den entsprechenden Kategorien und Schwerpunkten auf Twitch.

Die Studenten können auf der hauseigenen Website live verfolgt werden und in jedem Unterricht wird von den Studenten mitgestreamt. Auch die unterrichtenden Twitch-Streamer livestreamen während des Unterrichts.

Was sagt ihr zu der Streamer University? Glaubt ihr, es ist möglich zu lernen, wie man auf Twitch und YouTube als Content Creator erfolgreich wird? Schreibt es uns in die Kommentare!

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Welcher Streamer überraschte mit seinem Unterricht? Ein Professor stach dabei besonders heraus: der Streamer Ludwig Ahgren. Er überraschte seine Studenten, aber auch seine Community, mit sehr hilfreichen Tipps nicht nur zum Streaming, sondern auch allgemein fürs Leben.

Ludwig Ahgren gehört mit über 3,7 Millionen Followern auf Twitch zu den erfolgreichsten Streamern im internationalen Raum. Sein Unterricht hatte vor allem das Ziel, seinen Studenten die Realität als Streamer zu vermitteln.

So sprach er beispielsweise darüber, dass für den Erfolg auf Twitch eine große Portion Glück dazu gehört, die aufstrebenden Streamer aber auch gleichzeitig ihre Ziele aufschreiben sollten, um sie vor Augen zu haben. Sie sollen realitätsfern denken: Be delusional steht in einer seiner Präsentationen.

Sein Unterricht gefiel nicht nur den anwesenden Studenten, sondern auch seiner Community. Die Kommentare unter den entsprechenden YouTube-Videos sind positiv – aber auch innerhalb des Livestream-Chats –, wie beispielsweise der von nick.100 auf YouTube: Das war lowkey inspirierend, selbst für jemanden, der gar nicht vorhat, Streamer zu werden.

Ludwig Ahgrens Zeit an der Streamer University war ein voller Erfolg: Studenten waren von seinem Unterricht begeistert und er gewann am Ende die Auszeichnung der Universität als Bester Professor .

Jetzt haben die Studenten ihren Abschluss gemacht und es wird sich in der nächsten Zeit zeigen, wer eine Karriere mit dem gewonnen Wissen aufbauen kann.

Der Beruf als Streamer bringt neben den offensichtlichen positiven Eigenschaften auch einige Härten mit sich. So gibt es zahlreiche Content Creator, die bereits ein Burnout durch Überbelastung bekamen. Über seine aktuelle schwierige Work-Life-Balance sprach auch Gronkh: Gronkh spricht darüber, was seinen Beruf auf Twitch & YouTube so hart macht: „Ist nicht schwer, ein Spiel zu spielen und aufzunehmen“