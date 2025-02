Twitch-Streamer Papaplatte kritisiert sich in Podcast selbst: „Ich habe keinen Skill, auf den ich wirklich stolz bin“

Kevin „Papaplatte“ Teller hat sich als Twitch-Streamer eine beachtliche Karriere aufgebaut. In einem Podcast schlägt er jedoch negative Töne an: Er findet, er hat nichts, in dem er wirklich gut ist.

Was kritisiert Papaplatte an sich selbst? Der Twitch-Streamer findet, dass er in keiner Sache so wirklich gut ist. So fährt er, seit er drei Jahre alt ist, Ski, seit er 15 Jahre alt ist, Snowboard, ist von seinen Fähigkeiten her aber nicht auf dem Level, auf dem er gerne sein würde.

Diese Realisation hat ihn zum Nachdenken gebracht und er hat gemerkt, dass er in keiner besonderen Nische eine außergewöhnliche Fähigkeit vorweisen kann. Er sagt: „Ich habe keinen Skill, auf den ich wirklich stolz bin“.

Wir stellen euch die Karriere von Papaplatte im Video vor:

Papaplatte möchte etwas ändern

Papaplatte befände sich, laut eigenen Aussagen, momentan in einer „lebensverändernden Zeit“. So möchte er drastisch etwas in seinem Leben ändern, er wisse aber noch nicht, was genau. Es gehe dabei aber nicht um Streaming.

In den letzten Jahren hätte er zu wenig Privatleben gehabt, sagt er. So könne er auch nicht wirklich besser im Snowboarden werden, wenn er nur einmal im Jahr in den Winterurlaub fährt.

Das will der Twitch-Streamer ändern: Zukünftig möchte Papaplatte etwas finden, was er gut kann oder etwas lernen. Dabei soll es nicht darum gehen, mehr Views auf Twitch zu generieren, sondern es soll ihn privat erfüllen.

Sich auf das Snowboard fahren zu konzentrieren sieht der Twitch-Streamer als ersten Schritt, da der Sport einen guten Ausgleich für sein sonstiges Leben bietet.

Worin ist Papaplatte gut? Nicht nur negative Sachen sagt Papaplatte über sich, sondern auch positive. Er sei beispielsweise im Streamen gut, immerhin kann er dort durchschnittlich 30.000 Zuschauer begeistern (via sullygnome). Außerdem sei er ein guter Freund, was Henke, der Moderator des Podcasts, bestätigte.

Die ganze Podcast-Folge könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Papaplatte war vor kurzem auch im Fernsehen zu sehen. Bei der Pro7-Show „Das Duell um die Geld“ musste der 28-Jährige sein Allgemeinwissen zur Schau stellen und scheiterte bei einer Frage: Papaplatte fliegt aus Spiel in Pro7-Show, weil er denkt, das Brandenburger Tor ist 165 m hoch