Ein Twitch-Streamer hat die schlimmste Art gefunden, Pokémon zu spielen: Braucht 80 Minuten bis zur ersten Stadt

Eine beliebte Herausforderung für Gamer ist es, Spiele mit unkonventionellen Controllern zu schaffen. Ein Pokémon-Streamer auf Twitch hat nun noch einmal vorgelegt und brauchte mit seinem live gebauten Controller 80 Minuten in die erste Stadt von Pokémon Feuerrot.

Welcher Streamer ist das? Der verrückte Streamer heißt auf Twitch UWOSLAB. Er streamt mit einem V-Tuber, der ihn als Sonnenbrille tragenden Anime-Wissenschaftler darstellt. Auf Twitch hat er aktuell 44.323 Follower, während sein Youtube-Kanal bei 98.900 Abonnenten steht.

In seinen Videos bastelt er alle möglichen Gadgets oder probiert scheinbar verbotene Dinge aus. Auf YouTube hat er zuletzt unter anderem einen Air Fryer aus mehreren Föhnen gebaut. In einem anderen baut er eine Klauenmaschine, die von seinem Twitch-Chat gesteuert wird.

Jetzt hat er sich an einen neuen Controller-Bau gewagt, mit dem er versuchte, Pokémon Feuerrot zu spielen. Das ging so hart nach hinten los, dass er ganze 80 Minuten bis in die erste Stadt brauchte. Ein anderer Controller ist auch sehr speziell mit ähnlichem RNG-Faktor:

Mit Glücksspielmechaniken nach Vertania City

Was für einen Controller hat er gebaut? Der neueste Bau von UWOSLAB ist ein Controller, für den er etwa vier Stunden Zeit gebraucht hat (via Twitch). Mit diesem ahmt er die Buttons eines GameBoys nach: Hoch, runter, links, rechts, A und B. Das spannende ist, dass der Controller aufgebaut ist wie eine Münzslotmaschine:

Eine Münze wird am oberen Rand eines mit Nägeln bestückten Holzbretts eingeworfen. Die Münze fällt nun durch die Nägel geleitet am Brett nach unten, bis es in einen von sechs möglichen Ausgängen fällt, die jeweils eine der GameBoy-Tasten auslösen:

Der neue Controller von UWUSLAB.

Allerdings fällt es bei dieser Konstruktion recht schwer, zu beeinflussen, wo die Münze am Ende landet. Das muss auch UWUSLAB schnell feststellen:

Um den Bau zu testen, möchte er damit Pokémon Feuerrot spielen. Eigentlich wollte er nur sein erstes Pokémon holen und es bis nach Vertania City schaffen. Das klappte auch. Allerdings dauerte es ganze 80 Minuten. 80 Minuten des freudigen und frustrierten Münzeneinwerfens.

Was für absurde Controller gibt es noch? Seit ein paar Jahren ist es für einige Spieler schon fast ein Sport, mit immer absurderen Controllern harte Games zu zocken. Streamerin Luality zockte zum Beispiel vor ca. 2 Jahren Elden Ring auf einem Dance Dance Revolution Dance Pad. Sie hat unter anderem ihren Kampf gegen Malenia auf Youtube hochgeladen.

YouTuber SuperLouis64 stellte sich auch der Elden-Ring-Herausforderung. Er baute sich einen Controller in der Form, Größe und Gewicht eines Großschwerts (via YouTube). Streamerin EdyBot versuchte sich ebenfalls an Elden Ring – allerdings mit einem Box-Dummy als Controller (via Twitch). Die Twitch-Streamerin Perrikaryal setzt unterdessen auf ihr Gehirn.

Mit genug Wille scheinen sich viele Alltagsgegenstände zu Controllern umfunktionieren zu lassen. Und gerade die Spiele zu Pokémon scheinen sich anzubieten, um solche Kreationen zu testen. Neben einer kI spielt etwa auch die Zahl „Pi“ Pokémon – und wenn sie je aus der Start-Stadt herauskommt, wird sie so ziemlich alles zerstören, was ihr in den Weg kommt