Mit „Andy“ ist ein Streamer gemeint, der von der Popularität großer Streamer zehren möchte. Der Name kommt vom Streamer „ Iceposeidon “, der mehrere Andys in seinem Stream hatte, die von seinem Ruhm profitierten und dadurch selbst größer wurden.

„Ich sag das ganz unverblümt: Niemand interessiert sich für irgendwelche Andys mit 20 Zuschauern, die sehr gut in Rust sind. Und ich fürchte der neue Server wird infiziert sein mit Andys, die sehr gut in Rust sind.“

Der Streamer Chance „Sodapoppin“ Morris erklärt jetzt, was das neue Twitch-Projekt, den “Offline TV”-Server zum Survival-MMO Rust, ruinieren könnte: Menschen ohne viele Twitch-Follower, die aber furchtbar gut in Rust sind. Das wolle ja doch keiner sehen, wenn so ein „Andy“ dann eine Star-Streamerin wie Pokimane ausschaltet, glaubt Sodapoppin.

