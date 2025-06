Der Badboy des deutschen Twitch spricht über Gewalt gegen Polizisten, muss schnell zurückrudern

Trotz seiner kriminellen Vergangenheit hat MontanaBlack es zu einem imposanten Erfolg und Vermögen geschafft. Obwohl er so erfolgreich ist, findet er, dass er einiges verpasst hat. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: MontanaBlack hat das erreicht, von dem viele nur träumen, denkt trotzdem, er hat zu wenig erlebt im Leben

Es sollte aber so sein, dass ein Polizist das Recht haben sollte, sich im Notfall mit seiner Schusswaffe verteidigen zu dürfen. Im Idealfall sollte der Schuss in das Bein des Angreifers gehen.

Was sagt MontanaBlack über Gewalt an Polizisten? In einem vergangenen Twitch-Stream redete MontanaBlack über Gewalt an Polizisten und kam zu dem Schluss: „Wenn du ‘nen Polizisten schlägst mit der Faust, dann finde ich, sollte der Polizist das Recht haben, dich zu erschießen.“ (Quelle: Reddit ).

Das ist der Badboy des deutschen Twitchs: Twitch-Streamer MontanaBlack hat, bevor er eine erfolgreiche Karriere als Content Creator startete, einige Straftaten begangen. Darüber berichtete er in mehreren YouTube-Videos und auch in seinen zwei autobiografischen Büchern.

