Twitch bannt Streamer erst permanent, weil er drohte, wen zu verprügeln – Nun ist er erfolgreicher denn je

In Pokémon GO könnt ihr gegen Team GO Rocket kämpfen. Wir zeigen euch, wie ihr das Rocket-Radar sammeln könnt und die Rocket-Bosse findet.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie kommt die Ankündigung an? TSM sagt: Sie hätten den „stärkeren und attraktiveren Bruder von Tyler1 verpflichtet. Das kommt generell sehr gut bei den Leuten an. Es gibt viele positive Kommentare, auch wenn Experten darin, wie man Aufmerksamkeit erzeugt – etwa von YouTuber Ludwig.

Sein Bruder erobb ist etwa 1,75m: Dass beide von TSM als 2 Meter Alpha-Männer vorgestellt werden, ist also – wie so vieles – ironisch gemeint.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist der Gag? Tyler1 behauptet zwar von sich selbst 2 Meter groß zu sein, ist aber eigentlich nur 1.68 m groß. Ein Gag, über den viele schmunzelten, vor allem als Fotos auftauchten, in denen Tyler1 neben einer 1,82 m großen Frau stand, die hohe Absätze trug.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wofür wurde er gebannt? Erobb wurde am 8. September für einen Monat von Twitch gebannt. Das war deshalb so ungünstig, weil er maßgeblich an dem Event „Shit Camp“ von QTCinderella beteiligt war und dann nicht mitmachen konnte: Denn wer auf Twitch gebannt ist, darf auf Twitch nicht stattfinden – nicht mal in den Kanälen von anderen.

Der Streamer erobb221 war gerade für einen Monat von Twitch gesperrt. Eigentlich hätte sein Bann sogar permanent sein sollen. Doch jetzt ist er erfolgreicher als je zuvor. Der Bruder von LoL-Streamer Tyler1 bekommt einen Vertrag bei Team SoloMid. TSM ist das größte E-Sport-Team zu League of Legends in den USA.

Insert

You are going to send email to