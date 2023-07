Twitch: Tyler1 verliert Gaming-Duell gegen kleinen Bruder, weil er zu viel LoL spielt – „Ich hör’ mit Streamen auf“

Tyler „Tyler1“ Steinkamp ist der mit Abstand größte Streamer zu League of Legends auf Twitch. In einem fast 9-stündigen Twitch-Stream am Samstag, dem 8.7, trat der LoL-Titan in 20 verschiedenen Spielen gegen seinen Bruder an und das lief nicht so gut. Brüllend kündigte er nach dem verlorenen Gaming-Duell an, nie wieder zu streamen.

Was war das für eine Situation?

Tyler1 spielt fast nur LoL auf Twitch: Im Jahr reist er 2.050 Stunden ab. Er spielt Leauge of Legends wie besessen und schafft selbst die schwersten Herausforderungen.

Tyler hat einen jüngeren Bruder, erobb221, der ist ebenfalls Twitch-Streamer. Er ist aber kein LoL-Junkie, sondern ein Variety-Streamer. Er hat etwa 10-mal weniger Follower als der muskelbepackte LoL-Titan.

Die beiden gerieten offenbar privat aneinander und Tyler1 (28) behauptete, obwohl er nur LoL spiele, sei er immer noch „der bessere Gamer“ als sein jüngerer Bruder (27). In einem 24-Stunden-Stream am Samstag, dem 8. Juli, wollte man herausfinden, wer der bessere Gamer ist.

Tyler1 blamiert sich bei Grammatik-Frage

Wie endete der Stream? Die beiden duellierten sich in knapp 20 Games, von H1Z1 über Schach bis zu 4 gewinnt. Am Ende führte Erobb knapp mit 10-9, als es in „Wer wird Millionär?“ ging.

Hier entblößte der sonst so smarte Tyler1 aber Wissenslücken. Obwohl er noch prahlt, in der Schule in “Kursen für die cleveren Kinder” gewesen zu sein, läuft’s im Quiz nicht gut für den 28-Jährigen.

Schon bei „Welcher deutsche Komponist komponierte, nachdem er taub wurde?“ musste Tyler1 die Joker ziehen, und am Ende bei „Beethoven“ oder „Mozart“ noch den Telefon-Joker nutzen.

Dann war’s endgültig aus: Bei der Frage „Wie viele Formen des Verb „to be“ gibt es?”, schwamm Tyler1 total, wusste nicht, was ein Verb ist, zählte dann „Be“ und „Been“ auf und sagte: 2.

Die richtige Antwort war aber 8, denn auch Formen wie „is“ und „are“ gehören zu den Verb-Forben.

So sieht Bruderrliebe aus.

Er diskutierte dann noch minutenlang mit seinem Bruder, dass dessen Sieg ja gar nichts bedeute, weil er ja nur in komischen Spielen wie Schach gewonnen habe, die nicht mal Videospiele seien. Oder in Mario Kart, das zähle schon mal gar nicht, sei ja nur ein Party-Spielen.

In den “richtigen” Spielen wie League of Legends, H1Z1 oder Overwatch habe ja Tyler1 gewonnen.

Außerdem hasse er seinen Bruder, wolle jetzt nur seine Ruhe und gebe ihm 10.000 $, wenn er ihn aus der Verpflichtung entlasse, einen 24-Stunden-Stream zu absolvieren. Er solle sich gut überlegen, die 10.000 $ zu nehmen – das sei “wie ein Sponsor-Deal”

Bruder Erobb hatte allerdings sichtlich Spaß, den großmäuligen Tyler1 zu quälen. Sagte sogar, er wolle auf die 10.000 $ verzichten und lieber die 24 Stunden durchspielen, um Tyler1 leiden zu lassen – aber mit dem war jetzt nichts mehr anzufangen.

Achtung, laut:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Wie endete der Stream? Als Erobb abgerauscht war, saß Tyler1 noch brüllend vor seinem Rechner. Rief immer wieder „Fuck my life“ und kündigte an: Das war’s jetzt, er werde nie wieder streamen. Es sei offiziell vorbei. Die Streaming-Karriere sei zu Ende.

Der Stream endete damit, dass er auf seine bislang größte Niederlage einging, als er mit „dem verdammten Ludwig“ gemeinsam LoL spielen musste. Das war offenbar ein Trauma fürs Leben.

So putzte Tyler1 damals Ludwig runter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Kleiner Bruder triumphiert: „Früher hat er mich fertiggemacht, bis ich weinte“

Wie sieht das aus der Sicht von Erobb aus? Für den jüngeren Bruder Steinkamp war der Stream am Samstag ein Riesen-Triumph. Der Streamer sagt, er wusste, er sei besser als Tyler1. Er habe ihm das auch gesagt: Der spiele viel zu viel LoL und habe es daher nicht mehr so drauf wie früher:

Ihr müsst das verstehen: Als wir aufwuchsen, hat er mir in jedem Game den Arsch aufgerissen. In jedem Spiel bekam ich aufs Maul. Und er hat’s mir noch unter die Nase gerieben. Er machte mich so lange fertig, bis ich zu weinen anfing

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Trotz allem Geschrei kann man wohl davon ausgehen, dass Tyler1 bald wieder auf Sendung ist, wenn er mit der Schande, gegen den kleinen Bruder verloren zu haben, klargekommen ist.

Eine noch schlimmere Schande, als gegen den kleinen Bruder zu verlieren, ist eigentlich kaum möglich. Aber er schafft es spielend:

Philipp Amthor nimmt Controller in die Hand, bringt Schande über sich