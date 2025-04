Ein 23-Jähriger fährt auf Twitch täglich quer durch Deutschland und teilt seinen Job mit anderen aus der Gen Z

Auch wenn Gaming einer der größten Aspekte auf der Streaming-Plattform Twitch ist, so gibt es ebenfalls Kanäle, die ganze anderen Content bieten. MeinMMO stellt euch einen LKW-Fahrer vor, der seine Zuschauer mit Livestreams einen Einblick in sein Leben gibt.

Um wen geht es? Es geht um den Twitch-Streamer Michael „MeiitZ“. Er hat auf Twitch über 12.000 Follower und streamt in den Kategorien Just Chatting oder IRL seinen LKW-Berufsalltag (via sullygnome).

Seit er 19 Jahre alt ist, ist er LKW-Fahrer und fährt in und in der Nähe von Bayern seine Touren. Er ist der Inhaber der Firma MeiitZinger Transport & Logistik. Mit seinem Twitch-Kanal gibt der 23-Jährige für andere aus der Gen Z einen Einblick in den Alltag des LKW-Fahrers.

Wir stellen euch in unserem Video die 5 relevantesten Streamer der deutschen Twitch-Szene vor:

LKW-Fahren live auf Twitch

Das sind die Inhalte von MeiitZ: Die Inhalte von MeiitZ sind so, wie man sich den Alltag eines LKW-Fahrers vorstellt. Er fährt lange Strecken, lädt Waren auf und ab und macht zwischendurch Pause. Die meisten Fahrten sind innerhalb von Deutschland und der Twitch-Streamer liefert dabei meist Baumaterialien aus.

Von Zeit zu Zeit geht es auch ins Ausland, am meisten werden dabei die Länder Luxemburg, Schweiz, Österreich und Italien besucht.

Auch seine Schlafenszeit streamt MeiitZ manchmal, weswegen er in der Streaming-Kategorie I’m Only Sleeping auch insgesamt 30 Stunden Watchtime hat (via sullygnome).

Während der Fahrten unterhält er sich via Chat mit seinen Zuschauern oder er quatscht mit anderen LKW-Fahrern per Kopfhörer.

Dank der Ausstattung in seinem Fahrerhäuschen haben die Zuschauer einen genauen Überblick darüber, wo sich MeiitZ gerade befindet, wie schnell er fährt und wo er als Nächstes hin muss. Neben dem Tacho sind das Navi und ein Tablet mit seiner Twitch-Übersicht aufgebaut.

Highlights von seinen Fahrten lädt er in Clips auf seinem Instagram-Kanal hoch. Auf seinem Discord kann sich seine Community versammeln.

Die Inhalte von MeiitZ sind vor allem für jüngere Generationen eine tolle Möglichkeit, einen Einblick in den Beruf des LKW-Fahrers zu bekommen.

Die Plattform Twitch ist voll von spannenden Charakteren, die Aspekte aus ihrem Leben livestreamen. Der Metzgermeister Roegele streamt beispielsweise seinen Alltag als Metzger und ist damit ebenfalls erfolgreich: Auf Twitch streamt ein Metzgermeister seinen Alltag und 10.000 Leute lieben es