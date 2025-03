Ein deutscher Twitch-Streamer sammelt seit 5 Jahren Geld für krebskranke Kinder – Knackt einen besonderen Meilenstein

Jedes Jahr im März gibt es die Spendenaktion „März mit Herz“, bei der Spenden für krebskranke Kinder gesammelt werden. Der Twitch-Streamer Metashi12 ist der Veranstalter des Aufrufs und bekommt Unterstützung von seinen Streaming-Kollegen.

Um wen geht es? Der Twitch-Streamer Metashi12 streamt seit 2016 regelmäßig auf Twitch und seit fünf Jahren betreibt er die Spendenaktion März mit Herz. Am ehesten bekannt ist er für World of Warcraft, spielt aber auch viel League of Legends oder Elden Ring (via sullygnome).

Seit fünf Jahren veranstaltet er jedes Jahr die Spendenaktion März mit Herz.

Der Twitch-Streamer NoWay hat ebenfalls bei der Spendenaktion mitgemacht. Wir stellen ihn euch im Video vor:

März mit Herz knackt 1 Million Euro

Was ist das für eine Spendenaktion? Jedes Jahr, seit 2020, tut sich Metashi mit anderen Twitch-Streamern zusammen und sie sammeln gemeinsam durch die Spenden in ihren Streams Geld für den guten Zweck. Die Einnahmen gehen an die Deutsche Krebshilfe und deren Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe, die krebskranke Kinder und Jugendliche bei ihrem Kampf gegen die Krankheit unterstützt.

Dieses Jahr haben folgende Twitch-Streamer mitgeholfen:

NoWay4u

Dhalucard

HandOfBlood

acid_fired

Sintica

PietSmiet

Shlorox

BastGHG

Juliversal

Readyx

Ronny Berger

Zarbex

KDRkitten

MinusElf

Was ist das für ein Meilenstein? In diesem Jahr konnte die 1-Million-Marke geknackt werden. In den vergangenen fünf Jahren sind also insgesamt 1 Million Euro an Spendengeldern zusammengekommen.

Dieses Jahr wurde das Ziel auf 252.000 Euro gesteckt, um die siebenstellige Zahl zu erreichen. Dieses Ziel wurde schon, obwohl die Spendenaktion noch bis zum 31. März 2025 läuft, erreicht. Der aktuelle Spendenstand beträgt 256.236,07 Euro.

Es bleibt abzuwarten, wie viel Geld noch von den Twitch-Streamern gesammelt werden kann.

