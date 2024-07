„Okay, das war beeindruckend“ – HandOfBlood entdeckt ein Hobby, bei dem junge Frauen auf Steckenpferden reiten

Der Twitch-Streamer HandOfBlood entdeckt in einem seiner neusten Streams Hobby Horsing , oder zu Deutsch: Steckenpferd-Reiten, und sorgt mit seinen gleichzeitig beeindruckten und verwirrten Reaktionen für viel Unterhaltung.

Wer ist der Streamer? Maximilian „HandOfBlood“ Knabe (31) oder kurz Hänno, ist eine bekannte Persönlichkeit in der deutschen Gaming-Szene. Mit seinem unterhaltsamen und authentischen Stil hat er sich eine riesige Anhängerschaft auf Plattformen wie YouTube und Twitch aufgebaut.

Seine Videos und Livestreams zeichnen sich durch humorvolle Kommentare, spontane Reaktionen und eine lockere Atmosphäre aus, die bei seinen Fans sehr beliebt sind.

Mehr über den Streamer könnt ihr hier erfahren:

Während einer seiner Livestreams kommt das Thema Hobby Horsing auf. HandOfBlood, immer neugierig, macht sich direkt auf und fängt an, diesen Begriff zu googeln.

Was ist das für ein Hobby? Hobby Horsing ist eine Sportart, bei der die Teilnehmer auf Steckenpferden reiten und dabei verschiedene Hindernisse überwinden. Ursprünglich aus Finnland stammend, hat sich dieser Trend weltweit verbreitet. Die Sportler üben intensiv und nehmen an Wettkämpfen teil, bei denen sie ihre Fähigkeiten im Springreiten und Dressur zeigen.

So reagiert der Streamer auf das Hobby: HandOfBlood startet daraufhin ein Video, in dem er sich dieses besagte Hobby genauer anschaut. In den Clips sind verschiedene Mädchen und Frauen zu sehen, die mit ihren Steckenpferden über Hindernisse springen.

Begleitet wird das Ganze von einer schnellen, pulsierenden Musik, die HandOfBlood sofort kommentiert: „Junge, die Mucke dazu. Da kracht es so sehr, ey.“ Dennoch schaut er sich weiterhin die Personen an, die mit beeindruckender Präzision über die Hindernisse springen. „Imagine, du maulst dich da richtig“, sagt er lachend, während er die Sprünge beobachtet.

Jedoch gibt es dann einen bemerkenswerten Moment des Wandels: Als eine junge Frau, inklusive Steckenpferd, über ein Hindernis springt, das genauso hoch ist wie sie selbst, reißt HandOfBlood seine Augen auf und kommt näher an den Bildschirm, um das Ganze genauer betrachten zu können. Er spult nochmal zu der besagten Szene zurück und sagt: „Okay, das war impressing. Holy Shit. Digga, das ist so hoch, wie sie selber ist.“

Streamer realisiert, wie Nerd-Hobbys für andere aussehen

Nachdem er eine Zeit lang das Video weitergeschaut hat, kommt HandOfBlood zu einem Moment der Realisation. Er stellt eine tiefgründige Frage an seinen Chat: „Also, was ich mich jetzt in diesem Augenblick frage, ist, wenn Tamina Videos zur Magicon sieht, sieht das dann aus ihrer Brille so aus, wie das für mich? Weil dann … äh ….“ Seine Versuche, den Gedanken weiter auszuführen, scheitern mehrfach, was ihn schließlich einfach nur noch zum Lachen bringt.

Die Community antwortet mit diesen Kommentaren der Zustimmung:

TajTone schreibt: „Das frage ich mich andauernd, wenn ich wieder von einem neuen Legoset oder den neuesten Pokémon erzähle. Denken andere Leute da genau so drüber wie ich über Hobby Horsing?“

Keny schreibt: „Wenn Hänno einen Simulator spielt, ist es wie Hobby Horsing“

Danny schreibt: „Wir Gamer dürfen nicht vergessen, dass sich über E-Sport auch immer lustig gemacht wurde.“

BrickHero88 schreibt: „Ja, save, das sieht aus der Brille von Tamina genauso aus“

