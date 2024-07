Deutscher Twitch-Streamer Trymacs fragt Deadpool und Wolverine, ob sie mit ihm Fortnite spielen – Die lachen über sein Shirt

Nicht mehr lange, dann können wir Deadpool und Wolverine im neuen Film begutachten. Im Zuge dessen ist auch das Marketing in vollem Gange. In einem neuen Clip treffen Hugh Jackman und Ryan Reynolds auf den deutschen Streamer Trymacs. Sie kritisieren sein Shirt.

Was ist passiert? Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte Marvel Deutschland einen neuen Promo-Clip zu Deadpool & Wolverine. In dem Clip suchen Ryan Reynolds und Hugh Jackman ihr Hotelzimmer. Dabei finden sie aber nur die falschen, in denen schon andere drin sind. Den gesamten Clip könnt ihr hier sehen:

Nach zwei Räumen gehen sie in ein Zimmer rein, in dem plötzlich der Streamer Trymacs drin sitzt und Fortnite spielt. Trymacs fragt die beiden, ob sie mit ihm spielen wollen. Ryan Reynolds antwortet darauf: Ah, nein. Ich bin verheiratet. Aber danke.

Deadpool & Wolverine ist der neue Blockbuster von Marvel und wahrscheinlich einer der größten Filme des Jahres. Einen Trailer dazu findet ihr hier:

Er ist kein Wintertyp

Was passierte danach? Nach der Frage verlassen Jackman und Reynolds das Zimmer und wünschen ihm viel Spaß. Danach sagt Reynolds, Trymacs sei kein Wintertyp, sein blaues Shirt würde für ihn nicht funktionieren.

Darauf reagierte auch der Twitch-Streamer, wie man auf YouTube sieht. Erstmal wird er von seinen Zuschauern als NPC betitelt und dann sieht er die Szene, in der die beiden Schauspieler über seine Kleidung reden. Diese Szene hat er anscheinend vorher nicht gesehen.

Alter, was! Haben die mein Outfit geflamed? Die haben meine Lieblingsfarbe geflamed. Hab ich gar nicht gehört, das sehe ich zum ersten Mal.

Trymacs scheint von dem Clip aber sichtlich amüsiert zu sein. Er erzählt in der Reaktion, dass er vorher noch mit ihnen quatschen konnte und es geil war, sie zu treffen . So beschreibt er die beiden als sehr sympathisch und vergleicht die Plaudereien mit Interviews, in denen man die beiden schon sehen konnte.

Dadurch, dass Fortnite im Video zu sehen ist, vermuten einige auch, dass eine neue Marvel-Season für Fortnite folgt. Das schreibt auch der bekannte Fortnite-Leaker Shiina auf X. Dies würde als Kollaboration eben auch zum neuen Deadpool-Film passen.

Ab wann kann man Deadpool & Wolverine gucken? Ab dem 24. Juli 2024 läuft Deadpool & Wolverine in den deutschen Kinos. Seit dem Film Logan von 2017 ist Hugh Jackman zum ersten Mal wieder als Wolverine auf der großen Leinwand. Freunde vom Deadpool-Humor können sich aber wieder auf das Alleinstellungsmerkmal des Anti-Helden freuen: In Deadpool & Wolverine behält Reynolds eine seiner humorvollsten Fähigkeiten – Kein anderer darf sie haben