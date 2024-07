Trymacs ist sauer, weil sein Kumpel jetzt groß auf Twitch ist und Reactions machen muss, statt mit ihm zu zocken

Der bekannte Twitch-Streamer Trymacs ärgert sich über den Zeitplan seines Freundes Rumathra. Dieser plant nur eine Stunde am Tag zum Spielen ein, während er den Großteil der restlichen Zeit mit Reaction-Streams verbringt, um seine Zuschauerzahlen hochzuhalten.

Wer ist Trymacs? Maximilian Stemmler, bekannt als Trymacs, gehört zu den bekanntesten Streamern auf der deutschen Plattform Twitch. Seine Karriere begann er mit Mobile-Games von Supercell, wie Clash of Clans und Clash Royale.

Wer ist Rumathra? Wieland „Rumathra“ Welte ist seit 2016 auf Twitch aktiv und streamt Spiele wie Valorant, League of Legends und Among Us, bietet Just Chatting-Streams an und veröffentlicht Vlogs über sein Leben.

Beide Streamer sind eng befreundet und treten häufig gemeinsam bei verschiedenen Veranstaltungen auf. In der dritten Staffel der Survival-Show „7 vs. Wild“ traten sie als Duo an und bewiesen erneut ihre Teamfähigkeit.

Nur eine Stunde, um aktiv zu zocken

Warum ist Trymacs wütend? In einem der letzten Streams von Trymacs kommt es jedoch zu Spannungen zwischen den beiden Freunden. Trymacs zeigt sich sichtlich verärgert und beginnt zu erklären, warum er so wütend ist.

Der Steamer erklärt, dass der Grund für seine Wut ist, dass Rumathra stets seine durchschnittlichen Zuschauerzahlen hochhalten muss, um seine Placements zu sichern – dies bedeutet jedoch, dass Rumathra in der Primetime von 15 bis 22 Uhr fast ausschließlich Reactions-Streams macht und erst danach zocken „darf“.

Trymacs führt weiter aus, dass Rumathra seine Streams jedoch um 23 Uhr beendet und ihm deswegen nur eine Stunde zum Spielen bleiben würde. Diese Einschränkung macht Trymacs deutlich mehr als nur unzufrieden.

Was hat es mit den Reactions auf sich? Reaction-Streams sind eine spezielle Form von Just Chatting, bei der Streamer auf Inhalte anderer reagieren und diese kommentieren. Diese Kategorie entstand Ende 2018 und wird seit 2020 konstant als das meistgesehene „Spiel“ auf Twitch angesehen.

Für die Beliebtheit der Kategorie gibt es verschiedene Gründe. Laut dem bekannten Streamer Papaplatte haben viele Content Creator in seinem Umfeld regelrecht Angst, die Kategorie Just Chatting zu verlassen, da sie sofort Zuschauer verlieren könnten.

Der Streamer erklärt, dass fürs Zocken sich einfach kaum noch jemand interessiere. Papaplatte bedauert diese Entwicklung zwar, versteht aber die Sorgen kleinerer Streamer: „Wenn du nicht von 19.000 auf 15.000, sondern von 3.000 auf 1.000 fällst, ist das entscheidend, ob du deine Miete zahlen kannst.“

„Wir sind Streamer geworden, um den ganzen Tag Minecraft spielen zu können“, erklärt Trymacs

Was wünscht sich Trymacs? Dass Rumathra nur noch eine Stunde zum Spielen bleibt, macht Trymacs mehr als sauer. Er regt sich weiter auf und erklärt, dass er seit Tagen nicht mehr mit Rumathra spielen konnte, weil dieser ständig aus verschiedenen Gründen keine Zeit hatte.

„Wir sind Streamer geworden, um den ganzen Tag Minecraft spielen zu können. Jetzt bist du Streamer und kannst den ganzen Tag nicht Minecraft spielen“, argumentiert Trymacs. Rumathra lacht daraufhin und bestätigt diese Aussage.

Trymacs ist jedoch noch nicht am Ende seiner Kritik. Er führt weiter aus, dass Rumathra selbst während seines Studiums, als er seinen Master machte, mehr Minecraft gespielt habe als jetzt.

Dass Reaction-Streams oft auch problematisch sind, wird häufig übersehen. In einem Video aus dem Oktober 2021 versprach der YouTuber RobBubble, die Einnahmen aus seinen erfolgreichsten Videos offenzulegen. Das Ernüchternde: Er machte Verluste mit diesen Videos, während andere Streamer durch ihre Reaktionen auf seine Inhalte profitierten. Mehr dazu findet ihr hier: Twitch-Streamer verdienen Geld, indem sie auf gute Inhalte anderer reagieren – Ein YouTuber fordert seinen Anteil